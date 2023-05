• Die bereits abgebaute und zerkleinerte Großprobe hat viel höhere Goldgehalte als erwartet!

• Nach der Zerkleinerung der Großprobe wurden 148 Proben entnommen, um den Durchschnittsgehalt zu bestimmen: Dieser liegt mit 1,87 g/t Gold und 13 g/t Silber höher als vom Management (und folglich auch von Aktionären) erwartet. Vor 3 Wochen veröffentlichte Tocvan die ersten Ergebnisse von 15 Proben, die einen Durchschnittsgehalt von 1,64 g/t Gold zeigten. Umso erstaunlicher ist, dass mit fast 10-mal so vielen Proben jetzt sogar noch höhere Goldgehalte erzielt worden sind!

Tocvan-Aktie bereit für neuen Aufwärtstrend



Vollbild / Quelle

• Wie in einem Interview mit Caesars Report vor kurzem erklärt wurde, liegt der Grund für die höher als erwarteten Gehalte (der zuvor veröffentlichten 15 Proben!) wohl am sogenannten "Nugget-Effekt", was bedeutet, dass die vorherigen Bohrergebnisse das freie Gold während der Bohrkernanalyse nicht erfassten und die Bohrergebnisse somit niedriger als in Wirklichkeit waren. Das sind großartige News, denn dieses freie Gold kann mit dem kostengünstigen Haufenlaugungsverfahren effizient gewonnen werden!

• Mit einem Durchschnittsgehalt von 1,87 g/t Gold ist diese Großprobe extrem hochgradig für einen Tagebau in Mexiko, wo Gold mit Durchschnittsgehalten von mindestens 0,4 g/t Gold rentabel abgebaut werden. Der Goldgehalt liegt also mit 365% fast 5-mal so hoch wie der Mindest-Gehalt von 0,4 g/t Gold, was in der Goldminenhochburg Sonora seinesgleichen sucht! Schaut man sich in der Region bei produzierenden Goldminen um, so hat Tocvan die mit Abstand besten Goldgehalte!

• Das nur wenige Kilometer entfernte Santana Goldprojekt von Minera Alamos Inc. (aktueller Börsenwert: $157 Mio.) baute eine Großprobe in den Jahren 2018-2019 ab und der Durchschnittsgehalt lag bei 0,66 g/t Gold. Das ist 65% höher als der Mindest-Goldgehalt von 0,4 g/t Gold in der Region, sodass 2020 die Produktionsentscheidung getroffen wurde. Für nur $10 Mio. USD wurde eine Verarbeitungsanlage vor Ort gebaut (dank Osisko Gold Royalties Ltd. als strategischen Finanzpartner mit einem aktuellen Börsenwert von $4,3 Mrd.). Im Jahr 2021 wurde bereits das erste Gold produziert und 2022 wurde die kommerzielle Produktion erreicht. Für dieses Jahr ist eine große Expansion geplant (Verdreifachung der Haufenlaugungsbecken-Kapazität).



Vollbild / Quelle

• Mit einem aktuellen Börsenwert von $26 Mio. ist Tocvan noch günstig bewertet im Vergleich mit Minera Alamos. Um auf denselben Börsenwert zu kommen, muss die Tocvan-Aktie auf $3,93 ansteigen! Beim aktuellen Aktienkurs von $0,64 ergibt sich demnach eine Renditeschance von 514% für Tocvan-Aktionäre.



Vollbild / Quelle

• Wie die obige Tabelle zeigt, liegen die Durchschnittsgehalte von produzierenden Tagebaue in der Region zwischen 0,51 und 0,89 g/t Gold. Dank dem kostengünstigen Haufenlaugungsverfahren, das in Mexiko erlaubt ist, liegen die Produktionskosten trotz dieser "niedriggradigen" Goldprojekte bei etwas weniger als $10 USD pro Tonne. Bei einem aktuellen Goldpreis von $65 USD pro Gramm liegt bei einem Durchschnittsgehalt von 0,5 g/t Gold die Gewinnmarge also bei etwas mehr als $22 USD pro Tonne Gestein. Bei Tocvans Durchschnittsgehalt von 1,9 g/t Gold liegt die projizierte Gewinnmarge also bei mehr als $110 USD pro Tonne Gestein. Hinzu kommt ein weiteres Highlight von Tocvans Pilar Projekt: Erste Großproben-Tests zeigten außergewöhnlich hohe Gewinnungsraten ("recovery") von durchschnittlich 97%, was im Vergleich mit anderen Goldminen (53-89% laut obiger Tabelle) beachtlich ist.

• Tocvans CEO Brodie Sutherland zeigte sich in der heutigen News hocherfreut über die hohen bzw. besser als erwarteten Goldgehalte und sagte zuversichtlich, dass Pilar damit wohl in die Produktion gebracht werden kann. Eine strategische Partnerschaft wie bei Minera Alamos mit einem großen Gold-"Senior" oder -Produzenten sollte nur noch eine Frage der Zeit sein, denn die heute veröffentlichten Ergebnisse sind tatsächlich hervorragend. Spätestens mit der Veröffentlichung der finalen Ergebnisse der Großprobe sollten die Verhandlungen mit einem strategischen Partner zum Abschluss kommen.

• Wie heute ebenfalls bekannt wurde, hat die Großprobe nun den wichtigsten Meilenstein erreicht: Die Haufenlaugung ist im Gange, was bedeutet, dass das zerkleinerte Erz nun im Becken mit der Lauge besprenkelt wird, wodurch das Gold vom Gestein gelöst, anschließend aufgefangen und schlussendlich zu Goldbarren gegossen wird.

Die vollständige Pressemitteilung von heute (frei übersetzt):

Tocvan verkündet Großproben-Durchschnittsgehalte von 1,9 g/t Gold und 13 g/t Silber, Laugungsprozess für Großprobe im Gange

Highlights

• Konsistente Goldgehalte aus Großproben verbessern den Gehalt

o 148 Proben liegen zwischen 0,8 und 3,4 g/t Gold, gewichteter Mittelwert von 1,85 g/t Gold

o Silbergehalte liegen zwischen 5 und 26 g/t Silber, gewichteter Mittelwert von 12,7 g/t Silber

• Feinfraktionsproben (vom Haufenlaugungsprozess ausgeschlossen), berichten gleiche Gold- und Silbergehalte

o 32 Proben liegen zwischen 1,2 und 2,8 g/t Gold, gewichteter Mittelwert von 2,02 g/t Gold

o Die Silbergehalte liegen zwischen 9 und 25 g/t Gold, gewichteter Mittelwert von 15,6 g/t Silber

• Laugungsprozess für Großprobe im Gange

Melden Sie sich zum Webinar am 17. Mai um 18 Uhr MEZ an:

https://meeting.zoho.com/meeting/register?sessionId=1035157013

Calgary, Alberta – 16. Mai 2023 – Tocvan Ventures Corp. (das "Unternehmen") (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FSE: TV3), freut sich, ein Update und die Laborergebnisse der Großprobe bekanntzugeben, die auf seinem Pilar Gold-Silber-Projekt in Sonora (Mexiko) durchgeführt wird. Die Beprobung von Duplikatmaterial, das in regelmäßigen Abständen während des Zerkleinerungs-/Siebprozesses der Großprobe entnommen wurde, ergab konsistente Gold- und Silbergehalte. Insgesamt wurden 148 Proben mit einem Durchschnittswert von 1,87 g/t Gold und 13 g/t Silber entnommen (siehe Tabelle 1 für die vollständigen Ergebnisse). Die erste Charge von 32 Proben (111 Proben stehen noch aus) wurde aus der Feinfraktion des gesiebten Materials entnommen, das nicht in die Haufenlaugung einbezogen wurde, und weist mit durchschnittlich 2,02 g/t Gold und 15,6 g/t Silber etwas höhere Gold- und Silbergehalte auf (siehe Tabelle 2 für die vollständigen Ergebnisse). Die Feinfraktion wird zusammen mit zusätzlichem Großprobenmaterial für die Erprobung von Schwerkraftgewinnungsmethoden verwendet. Die Proben wurden an ALS Hermosillo zur Brandprobe und ICP-Analyse geschickt. Als Teil des robusten QA/QC-Protokolls des Unternehmens wurden Leer- und Standardproben in den Probenstrom eingespeist. Die Proben umfassen insgesamt 910,7 kg Zerkleinerungsmaterial aus der für die Haufenlaugungstests gesammelten Großprobe. Der Haufenlaugungsprozess für die Großprobe ist derzeit im Gange. Mehr als 800 Tonnen der Großprobe wurden für die Haufenlaugung vorbereitet, weitere 350 Tonnen zerkleinertes Material und 250 Tonnen Rohmaterial stehen für die Schwerkraftgewinnung und spätere Rührlaugentests zur Verfügung, wie in einem unabhängigen Bericht von LTM empfohlen.

"Pilar überrascht weiterhin mit hervorragenden Gold- und Silbergehalten", sagte CEO Brodie Sutherland. "Die Ergebnisse weisen eindeutig darauf hin, dass der Durchschnittsgehalt des Materials, aus dem die Großprobe besteht, weit über unseren Erwartungen für Gold und Silber liegt. Dies in den Daten zu sehen, gibt uns zusätzliches Vertrauen, dass Pilar in die Produktion gebracht werden kann, insbesondere mit diesen beeindruckenden Gehalten. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse der Haufenlaugung und die weitere Evaluierung der Schwerkraftgewinnungsmethoden."

Foto 1 und 2: Großprobe für Haufenlaugung während der Spülungsvorbereitung ("irrigation setup")



Vollbild



Vollbild

Tabelle 1: Zusammenfassung der Ergebnisse der Großproben-Duplikatproben



Vollbild

Tabelle 1: Zusammenfassung der Ergebnisse der Großproben-Duplikatproben (Fortsetzung)



Vollbild

Tabelle 2: Zusammenfassung der Ergebnisse des Feinfraktionsmaterials (nicht in der Großprobe für Haufenlaugung enthalten)



Vollbild

Zusammenfassung der diagnostischen Laugungsstudie

Die vollständigen Ergebnisse der diagnostischen Laugungsstudie können auf der Website des Unternehmens und in der Pressemeldung vom 29. März eingesehen werden. Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung.

Tabelle 2: Zusammenfassung der Ergebnisse der diagnostischen Edelmetall-Laugungsstudie, die von LTM durchgeführt wurde.

Vollbild

Über das Pilar Projekt

Das Pilar Gold-Silber-Projekt hat vor Kurzem einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen der metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens aufgestellt, ein potenzieller kurzfristiger Produzent zu sein. Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales System mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Drei Zonen mit Mineralisierung wurden durch historische Oberflächenarbeiten und Bohrungen im nordwestlichen Bereich des Konzessionsgebiets identifiziert und werden als die Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet. Die Trends der Main Zone und 4-T sind nach Südosten hin offen, und vor Kurzem wurden neue parallele Zonen entdeckt. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Bis dato wurden mehr als 22.000 Bohrmeter absolviert.

Zu den Höhepunkten der Phase-3-RC-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

• 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

• 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

Zu den Höhepunkten der Phase-2-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

• 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

• 29 m mit 0,7 g/t Au

• 35,1 m mit 0,7 g/t Au

Zu den Höhepunkten der Phase-1-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

• 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

• 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

• 61 m mit 0,8 g/t Au

• 16,5 m mit 53,5 g/t Au und 53 g/t Ag

• 13 m mit 9,6 g/t Au

• 9 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag



Vollbild / Karte von Sonora (Mexiko) mit der Lage der Projekte von Tocvan im Vergleich zu anderen großen Projekten in der Region

Über das Picacho Projekt

Es wird angenommen, dass das Gold-Silber-Projekt El Picacho ein orogenetisches Goldsystem innerhalb des regionalen orogenetischen Goldgürtels Caborca ist, der für aktive Goldminen wie unter anderem La Herradura (>10 Mio. Unzen Au) und San Francisco (>3 Mio. Unzen Au) bekannt ist. Das Projekt liegt 140 Kilometer nördlich von Hermosillo und nur 18 Kilometer südwestlich der aktiven Mine San Francisco. Das Projekt erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 24 Quadratkilometern. Auf höffigen Trends mit über sechs Kilometer Gesamtlänge wurden auf dem Konzessionsgebiet fünf wesentliche Mineralisierungszonen identifiziert. Bei Oberflächenproben und historischen Arbeiten wurden hochgradige Gold- und Silberwerte festgestellt. Auf dem Projekt wurden bisher nur weit auseinander liegende Erkundungsbohrungen durchgeführt, die nicht weiter verfolgt wurden. Tocvan ist der Ansicht, dass dies eine hervorragende Gelegenheit für die Entdeckung eines Gebiets mit mehreren Millionen Unzen darstellt.



Vollbild / Übersichtskarte des Gold-Silber-Projekts El Picacho.



Vollbild / Schematischer Querschnitt des Explorationsmodells von El Picacho. Der Umriss der Grube San Francisco ist nur als Größenreferenz dargestellt.

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 37 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, 100 % der Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt El Picacho. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

Aufholjagd: Tocvan läuft dem Goldpreis hinterher



Vollbild / Quelle

Vorherige Rockstone Reports

"Tocvan: Dividenden-Aktienausschüttung" (LINK)

"Tocvan-Ergebnisse: Goldgehalte 310% über dem Branchendurchschnitt in der Region Sonora" (LINK)

"Manuel Koch interviewt Tocvan CEO Brodie Sutherland" (LINK)

"Tocvan: Erste Testminen-Ergebnisse enthüllen spektakuläre 20 g⁄t Gold direkt an der Erdoberfläche und außergewöhnlich hohe Gold-Gewinnungsraten mit durchschnittlich 97%" (LINK)

"Gold-Nuggets (und mehr!): Tocvan macht erstaunliche Entdeckungen beim Abbau der Großprobe beim Pilar Gold-Silber-Projekt" (LINK)

"Der Goldpreis hebt ab und Tocvan beginnt Produktionsarbeiten für Großprobe" (LINK)

"Tocvan-Überraschung: Unerwartete Laborergebnisse zeigen bis zu 8,3 g⁄t Gold direkt an der Erdoberfläche bei Pilar" (LINK)

"Tocvan: Startschuss für den Abbau und der Verarbeitung der Pilar-Grossprobe im Februar" (LINK)

"Tocvan: Erstklassige Bohrergebnisse vom Picacho Gold-Silber-Zweitprojekt rechtfertigen fundamentale Neubewertung der Aktie" (LINK)

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 39.925.971



Vollbild / Quelle

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,64 CAD (15.05.2023)

Marktkapitalisierung: $26 Mio. CAD



Vollbild / Quelle

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,435 EUR (15.05.2023)

Marktkapitalisierung: €17 Mio. EUR

Kontakt



www.rockstone-research.com

Tocvan News-Disclaimer: Brodie A. Sutherland, P.Geo., CEO von Tocvan Ventures Corp. und eine qualifizierte Person ("QP") gemäß Canadian National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen", die unter anderem Aussagen zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen enthalten können, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht oder die eintreten könnten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören auch Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus der Emission. Solche zukunftsgerichteten Informationen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern und Phrasen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", auftreten oder erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens, dem Entwicklungsstadium des Unternehmens und der finanziellen Lage des Unternehmens. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Rockstone Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.