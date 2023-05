Bayers Gerinnungshemmer Asundexian erhält weiteren Fast-Track-Status in den USA

BERLIN (dpa-AFX) - Bayer kann für seinen Medikamentenkandidaten Asundexian in den USA perspektivisch in einer zweiten Indikation auf eine beschleunigte Zulassung hoffen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe dem Blutgerinnungshemmer den sogenannten Fast-Track-Status als potenzielle Behandlung zur Prävention von Schlaganfällen und systemischen Embolien bei Patienten mit Vorhofflimmern erteilt, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Dienstag in Leverkusen mit.

Bereits 2022 war der Fast-Track-Status für den potenziellen Einsatz zur Sekundärprävention bei Patienten mit nicht-kardioembolischem ischämischem Schlaganfall gewährt worden.