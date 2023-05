Gold seitwärts

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Deutschland sagt der Ukraine ein Waffenpaket im Volumen von 2,7 Mrd Euro zu. Insgesamt addiert sich die Unterstützung auf 17 Mrd Euro. Weitere Hilfen im Volumen von 11 Mrd Euro sind für die nächsten Jahre vorgesehen.27.01.23: Außenministerin Annalena Baerbock: „Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland“.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar leicht nach (aktueller Preis 59.484 Euro/kg, Vortag 59.633 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verliert (aktueller Preis 23,85 $/oz, Vortag 24,02 $/oz). Platin stabilisiert sich (aktueller Preis 1.059 $/oz, Vortag 1.058 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 1.502 $/oz, Vortag 1.487 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 75,36 $/barrel, Vortag 74,01 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 1,1 % auf 471,92 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 1,0 % auf 419,76 $. Bei den Standardwerten verbessert sich Newmont 2,5 %. Bei den kleineren Werten können Filo Mining und Torex 4,2 % sowie Orla 4,1 % zulegen. Centerra bricht 18,1 % ein (schwacher Quartalsbericht). Vista verlieren 6,7 % und Northern Dynasty 6,5 %. Bei den Silberwerten verbessert sich Bear Creek 3,1 %. Americas Silver fallen 7,4 %, Metallic 6,3 % und Abra 4,4 %.