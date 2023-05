Der 16. August 1896 gilt als Ursprung des wohl folgenreichsten Goldrausches der Geschichte: Dem Klondike Goldrausch. An jenem Tag fand Skookum Jim Mason Gold am Bonanza Creek. Es folgte eine beispiellose Bewegung regelrechter Menschenmassen in denkbar unwirtliche Gegenden – ein früher Hype, den manche mit dem ersehnten Reichtum krönten. Und für den andere mit ihrem Leben bezahlten.

Der neue Goldrausch im Yukon Territorium, im Nordwesten Kanadas, produziert weniger Nachrichten und löst auch keine Völkerwanderung aus. Dafür sind hochspezialisierte Explorationsgesellschaften in der Gegend wieder zunehmend aktiv. Denn: Im Zentralbereich des Tombstone Goldgürtels gibt es nach wie vor große Goldvorkommen. Diese finden sich jedoch anders als in den frühen Tagen des Klondike-Goldrauschs nicht mehr in Flüssen, sondern im Gestein (von wo aus sie einst in die Flüsse gelangt waren).

Yukon: Explorer suchen nach intrusionsbezogenen Goldsystemen

Der Yukon Geological Survey, der geologische Informationen an die Provinzregierung liefert, konstatierte bereits im Jahr 2006 das Potenzial der Region. Dabei geht es um ein geologisches Detail: Im Tombstone Gürtel treten sogenannte intrusionsbezogene Goldvorkommen häufig auf. Intrusion bezeichnet das Eindringen von Magma in die Erdkruste bzw. bestehende Gesteinskörper. In diesen Formationen finden sich wertvolle Rohstoffe – darunter neben Zinn, Wolfram und Blei auch Gold.

Ein solches intrusionsbezogenenes Goldsystem konnte das kanadische Bergbauunternehmen SITKA GOLD CORP (CNSX: SIG, WKN: A2JG70, ISIN CA8606471065) im vergangenen Jahr bestätigen. Sitka erwarb 2019 mit dem Goldprojekt RC ein 376 km2 großes Areal und exploriert dort nun mit Bohrprogrammen, luftgestützten magnetischen geophysikalischen Untersuchungen und weiteren Methoden.

Das RC-Goldprojekt liegt rund 100 km östlich der Stadt Dawson, die während des historischen Goldrausches zeitweise zu einer der größten Städte Nordamerikas wurde. Aus geologischer Perspektive sind zwei andere Goldminen nur einen Katzensprung entfernt: Die Eagle Gold Mine von Victoria Gold im Osten und die Brewery Creek Mine von Golden Predator im Westen.