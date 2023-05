Die für Vonovia komfortable Konstellation aus einer langen Immobilienmanie und anhaltend niedrigen Zinsen hat sich im vergangenen Jahr aufgelöst. Jahrelang steigerte das Unternehmen seinen Wert über schuldenfinanzierte Zukäufe und konnte dank steigender Immobilienpreise den eigenen Bilanzwert heben. Nun schlägt das Pendel in die andere Richtung aus. Fallen die Immobilienpreise, ist Vonovia gezwungen, das Portfolio abzuwerten. Die Marktteilnehmer haben darauf mit einem beispiellosen Abverkauf der Aktie reagiert. Vom All Time High im August 2021 bei 57,10 Euro verlor die Aktie in der Spitze rund 73 Prozent an Wert. Aktuell hat sich der Kurs vom partiellen Tief bei 15,27 Euro am 28. März 2023 wieder auf über 18,50 Euro gesteigert.

