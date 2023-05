In China belastete ein überraschend geringes Wachstum der Industrieproduktion und der Konsumausgaben. Die Produktion der chinesischen Industrie war im April laut Regierungsdaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar um 5,6 Prozent gestiegen, blieb damit aber unter der Erwartung von knapp elf Prozent. Auch der Anstieg der Einzelhandelsumsätze war mit plus 18,4 Prozent geringer als von Volkswirten erwartet.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag uneinheitlich tendiert. Gewinnen in Japan standen Verluste in China entgegen. Märkte wie Indien und Südkorea veränderten sich unterdessen nur wenig.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer