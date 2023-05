Encora gibt Übernahme von Softelligence bekannt und baut damit erste Lieferkapazitäten in Europa auf

Encora Holdings Limited, ein Unternehmen der Encora Group, hat eine definitive Vereinbarung zur Übernahme von Softelligence SRL, einem rumänischen Unternehmen für Software-Engineering-Dienstleistungen, unterzeichnet

SCOTTSDALE, Arizona, 16. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Encora, Engineering der nächsten Generation, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Softelligence, einem rumänischen Software-Engineering-Dienstleister, unterzeichnet hat, um die erste Lieferung von Encora zu etablieren Zentren in Europa. Die wachsende globale Präsenz von Encora ermöglicht es dem Unternehmen, Nearshore-Dienste für Kunden in Amerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Australien und jetzt auch in Europa bereitzustellen.