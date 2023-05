JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach einer Telefonkonferenz zur ESG-Strategie (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe nachhaltiges Wirtschaften in seine Geschäftstätigkeit integriert, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei fokussierten sich die Briten auf drei wichtige integrierte ESG-Säulen: Zugang zu Medikamenten, Umweltschutz sowie Ethik und Transparenz. Für alle drei Säulen habe sich Astrazeneca ehrgeizige Ziele gesetzt./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / 20:49 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 138,1EUR gehandelt.