Gönnen Sie sich einen entspannten Sommer

Die ersten Monate des Jahres waren an der Börse so schön wie die Frühlingssonne. Doch nur wer sich nicht blenden lässt, wird 2023 nachhaltig gut abschneiden.

Am 2.Mai war es so weit. Der DAX übersprang nach langer Zeit mal wieder die Marke von 16.000 Punkten. „Die größten Schmerzen lagen für Short-Spekulanten in den ersten Monaten auf dem Weg nach oben. Auch deshalb haben die Aktienmärkte weit besser abgeschnitten als erwartet“, erklärt Börsenexperte Stefan Riße von Acatis. Der Performance-DAX lag damit knapp unter seinem Rekordhoch und für manche Investoren winkte damit eine gute Chance, das Depot abzusichern. Ein guter Vorsatz lautet nämlich, dies dann zu tun, wenn die Kurse weit oben sind. Ein Problem ist, dass viele Anleger genau dann aber nicht zugreifen bei Produkten auf fallende Kurse und zögerlich sind, da sie Stimmung scheinbar so gut ist. Doch genau dann ist der Zeitpunkt gut und Put-Optionsscheine wie ein DAX-Put mit WKN KH1YPA sind eine gute Wahl. Dieser DAX-Put mit Basis 16.000 Punkten und Laufzeit Dezember 2023 ist gut für all jene, die an fallende Notierungen über den Sommer glauben.

Der zweite Vorsatz auch bei Absicherungen sollte dann aber lauten: Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Mit Hilfe von unterschiedlichen Orderformen, lassen sich gewisse Strategien leichter verfolgen. Für die reine Aktienseite gibt es noch die Möglichkeit, bisher angefallene Gewinne abzusichern oder einen Stopp nachzuziehen. Schauen wir uns mal an, was Smartbroker, Consorsbank und Co. im Angebot haben.

Orderformen sind vielfältig

Viele Anleger kennen dabei nur die klassischen Market-, Stop- und Limit-Orders. Diese können für einige Anleger Schwachstellen aufweisen. Beispielsweise bei einer klassischen Stop-Loss-Order sehen sich Anleger mit dem Problem konfrontiert, dass bei steigenden Kursen das Stop-Loss-Level immer wieder nach oben angepasst werden muss. Hier kann der Trailing-Stop Abhilfe leisten. Wer also weniger von seinem Gewinn wieder abgeben will, platziert einen Trailing-Stop und verhindert somit, dass angelaufene Gewinne aus dem Trade wieder verloren gehen. Zusätzlich bietet die One-Cancels-the-other-Option Anlegern die Möglichkeit mit nur einer Orderform gleichzeitig auf steigende und fallende Kursentwicklungen zu reagieren.