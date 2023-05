Golden Independence kündigt Mobilisierung für das Explorationsprogramm auf dem Projekt Napoleon an

Vancouver, British Columbia – 16. Mai 2023 / IRW-Press / - Golden Independence Mining Corp. (CSE: IGLD, OTCQB:GIDMF, FWB: 6NNA) (das „Unternehmen“ oder „Golden Independence“) freut sich, die Mobilisierung für das Phase-I-Explorationsprogramm auf dem Projekt Napoleon im Bergbaurevier Kamloops in British Columbia bekannt zu geben. Der Auftragnehmer für das Programm, Tripoint Geological Services, wird in der ersten Juniwoche 2023 vor Ort sein, um die erste Phase des Explorationsprogramms durchzuführen, das sich auf die Probenahmen und die genauere Abgrenzung von Zielen für die zweite Phase konzentriert. Das zweiphasige Programm umfasst Rasterprobenahmen (ca. 800 Proben), Gesteinsprobenahmen und Prospektionsarbeiten sowie eine geophysikalische Magnetik-Flugmessung über insgesamt 70 Profilkilometer auf dem gesamten Konzessionsgebiet und eine IP-Vermessung über 5 Profilkilometer.

„Wir freuen uns darauf, die Arbeiten auf dem Projekt Napoleon aufzunehmen und ein bedeutendes Explorationsprogramm in Angriff zu nehmen“, so Jeremy Poirier, CEO von Golden Independence. „Das Projekt Napoleon ist nur eines der aufregenden Explorationsprojekte im Portfolio des Unternehmens, neben dem in der Entwicklungsphase befindlichen Projekt Independence in Nevada, in dem derzeit erste Standortvorbereitungen im Vorfeld eines Bohrprogramms zur Ressourcenerweiterung im Gange sind. Außerdem haben wir vor Kurzem ein Portfolio von äußerst aussichtsreichen Goldprojekten erworben, die sich über fast 8.000 Hektar im Goldgürtel Upper Hyland River im Yukon erstrecken.“

Über das Projekt Napoleon

Das Konzessionsgebiet Napoleon befindet sich entlang der gleichen nordwestlich verlaufenden Erosionsexposition durch Chilcotin-Basalte wie die Mine Bonaparte. Die im Südosten gelegene Mine Bonaparte beinhaltet mehrere hochgradige, goldhaltige en-Echelon Quarzgänge mit Intrusivgestein, das dem im Konzessionsgebiet Napoleon kartierten Gestein ähnelt. Die Exploration in der Region reicht bis in die 1970er- und 1980er-Jahre zurück, und zwar mit der Entdeckung von Goldmineralisierung in mehreren Clustern von Material aus Lesesteinen mit Quarzgängen über einer Diorit-Intrusion mit Gehalten von 3,4 bis 547 g/t Gold[i]. In der benachbarten Lagerstätte Bonaparte fanden umfassende Explorationsarbeiten wie unterirdische Erschließungsarbeiten, Tagebau und Massenprobenahmen statt; u.a. lieferte eine Massenprobe von 3.700 metrischen Tonnen Gehalte von 26,5 g/t Gold[ii].