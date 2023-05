Die Investoren bleiben vorsichtig

Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Handelswoche etwas leichter tendiert. Dabei blieben die führenden Aktienindizes erneut in den engen Bandbreiten der vergangenen Wochen. Obwohl rückläufige Inflationszahlen in den USA sowie die Nachricht, dass die USA und China wieder Gespräche aufgenommen haben, den Markt zumindest etwas stützten, hielten sich die Anleger angesichts enttäuschender Konjunkturdaten, etwa den neuen Produktionsdaten aus der deutschen Industrie, zurück. So gehen etliche Marktbeobachter inzwischen davon aus, dass die Bundesrepublik in der zweiten Jahreshälfte in eine leichte Rezession rutschen wird. Die eigentlich erwartete deutliche Wirtschaftserholung halten sie inzwischen für unwahrscheinlich. Entsprechend verwiesen sie darauf, dass es derzeit an positiven Impulsen fehle, um angesichts der sowieso schon hohen Kurse weiter Käufer anzuziehen. Deutliche Kursausschläge gab es angesichts dessen vor allem bei den Aktien einiger Unternehmen, die im Rahmen der laufenden Quartalsberichtssaison neue Zahlen vorlegten.Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.

Leichte Kursverluste

Anleihen: Hoffnungen auf ein Ende der Zinswende

USA: Eingetrübtes Konsumklima

Ausblick: Vorsicht bleibt geboten

Bei ihren Antworten auf die Frage, wie sich die Aktienmärkte in dieser Woche entwickeln werden, zeigen sich die meisten Marktbeobachter vorsichtig. Sie rechnen mit einer Seitwärtsbewegung oder erneuten kleineren Kursverlusten. Als belastenden Faktor führen sie in diesem Zusammenhang unter anderem das Problem der US-Schuldengrenze an. Da noch immer nicht absehbar ist, ob sich die Demokraten und die Republikaner auf eine Anhebung der Grenze einigen, wird die Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit der USA schon in den kommenden Wochen immer größer. Und dies kann nach Auffassung der meisten Analysten im Extremfall ernste Konsequenzen für die Finanzmärkte haben. Darüber hinaus werden die Märkte in dieser Woche aber auch wieder auf die Hard-Facts schauen – und hier vor allem darauf, ob sich einerseits die Konjunkturerwartungen weiter eintrüben, andererseits aber der Inflationsdruck weiter abnimmt. So werden bereits am heutigen Montag die neuesten Großhandelspreise in Deutschland und neue Zahlen zur Industrieproduktion im Euroraum veröffentlicht. Am Dienstag folgen unter anderem die ZEW-Konjunkturerwartungen und am Mittwoch die neusten Inflationszahlen für den Euroraum.