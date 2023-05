China heute Nacht erneut mit miserablen Daten, die Aktienmärkte vor einer großen Bewegung: so könnte man das setup zu Wochenbeginn zusammenfassen. Gestern die Indizes der Wall Street wieder mit unterirdischem Volumen, vor allem der Nasdaq wieder leicht im Plus. Aber die Seitwärtsbewegung der US-Aktienmärkte geht weiter: in den letzten 20 Handelstagen hat der US-Leitindex S&P 500 neunmal zwischen 4130 und 4138 Punkten geschlossen und kann eine wichtige Widerstandszone bisher nicht knacken (4170 Punkte). Gleichzeitig sind es nur die acht große Tech-Aktien, die die gesamte positive Performance des S&P 500 in diesem Jahr ausmachen. Nun verkeilen sich die Indizes, was auf eine große Bewegung in den nächsten Tagen deutet. Die schwache Wirtschaft in Chia aber vergößert die Gefahr einer weltweiten Rezession - wodurch sich die Frage der Bewertungen an den Märkten immer dringender stellt..

