Im 1. Quartal 2023 waren rund 45,6 Millionen Personen in Deutschlanderwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes(Destatis) stieg die Erwerbstätigenzahl im Vergleich zum Vorquartalsaisonbereinigt um 150 000 Personen (+0,3 %) nach Zuwächsen von 118 000 Personen(+0,3 %) im 4. Quartal 2022, 46 000 Personen (+0,1 %) im 3. Quartal 2022 und 133000 Personen (+0,3 %) im 2. Quartal 2022. Damit hat sich die positiveEntwicklung der Erwerbstätigkeit auch zum Jahresbeginn 2023 weiterhinfortgesetzt.Ohne Saisonbereinigung ging die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber dem 4. Quartal2022 um 305 000 Personen oder 0,7 % zurück. Ein Rückgang der Erwerbstätigkeitist im 1. Quartal eines Jahres saisonal üblich. Im Jahr 2023 war die Abnahmeaber etwas schwächer als im Durchschnitt der drei Vorkrisenjahre 2017 bis 2019(-336 000 Personen; -0,8 %).Vorjahresvergleich: Aufwärtstrend leicht verlangsamtVerglichen mit dem 1. Quartal 2022 stieg die Zahl der Erwerbstätigen im 1.Quartal 2023 um 446 000 Personen (+1,0 %). Damit hat sich derBeschäftigungsanstieg im Vorjahresvergleich zwar weiter fortgesetzt, jedochetwas abgeschwächt (4. Quartal 2022: +497 000 Personen; +1,1 %).Dienstleistungsbereiche mit stärkstem BeschäftigungszuwachsIm 1. Quartal 2023 trugen erneut überwiegend die Dienstleistungsbereiche zumAnstieg der Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vorjahresquartal bei (+388 000Personen; +1,1 %). Den größten absoluten Beschäftigungsgewinn verzeichnete derBereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe mit +123 000 Personen (+1,2 %). Diezweitgrößte absolute Zunahme im 1. Quartal 2023 verzeichnete der BereichÖffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit mit +106 000 Personen (+0,9 %),gefolgt von den Unternehmensdienstleistern, zu denen auch die Vermittlung undÜberlassung von Arbeitskräften gehört, mit +98 000 Personen (+1,6 %). Im BereichInformation und Kommunikation war der Beschäftigungszuwachs mit +61 000 Personenund damit einem Zuwachs um 4,1 % noch dynamischer. Bei den SonstigenDienstleistungen (unter anderem Verbände und Interessenvertretungen) ging dieZahl der Beschäftigten leicht um 7 000 Personen (-0,2 %) zurück. Bei den Finanz-und Versicherungsdienstleistern setzte sich der bereits seit Jahren bestehendeAbwärtstrend in geringem Umfang fort (-1 000 Personen; -0,1 %).Im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) ist die Erwerbstätigenzahl im 1.

