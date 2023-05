15 % der Alleinerziehenden mit Kindern unter 18 Jahren sind Väter / Anteil 2022 fünf Prozentpunkte höher als zehn Jahre zuvor

WIESBADEN (ots) - Immer mehr Alleinerziehende sind Väter. Im Jahr 2022 traf dies

auf 15 % der Alleinerziehenden zu, die in Deutschland mit ihren minderjährigen

Kindern im gemeinsamen Haushalt leben. Der Anteil ist gestiegen: zehn Jahre

zuvor lag er noch bei 10 %, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich

des Vatertags am 18. Mai mitteilt. Parallel dazu hat auch die Zahl der

alleinerziehenden Väter mit minderjährigen Kindern zugenommen: um 44 % von 166

000 im Jahr 2012 auf 239 000 im Jahr 2022. Zum Vergleich: Die Zahl der

alleinerziehenden Mütter ging im selben Zeitraum um 10 % zurück: von 1,48

Millionen auf 1,33 Millionen.



Insgesamt gab es im vergangenen Jahr rund 1,57 Millionen

Alleinerziehenden-Familien in Deutschland. Damit gab es in knapp jeder fünften

Familie mit Kindern unter 18 Jahren (19 %) nur ein Elternteil. Der Anteil ist

gegenüber 2012 leicht zurückgegangen: Damals machten 1,64 Millionen

Alleinerziehenden-Familien einen Anteil von 20 % an allen Familien mit

minderjährigen Kindern aus.