PAIR Finance bringt kundenorientiertes Digitalinkasso in die Niederlande (FOTO)

Berlin (ots) -



- PAIR Finance setzt Expansionsstrategie in Europa fort

- Niederländische Unternehmen können ab sofort mit PAIR Finance das

Inkasso-Erlebnis für ihre Kund*innen optimieren

- Industrie-Expertin Daniela Straube baut als Country Head das niederländische

Geschäft aus



PAIR Finance, führendes Technologieunternehmen für KI-basiertes Inkasso in

Deutschland und Österreich, hat heute seinen offiziellen Start in den

Niederlanden bekannt gegeben. Damit setzt PAIR Finance seine Expansionsstrategie

in Europa weiter fort.