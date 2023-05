Der Einfluss der Geopolitik auf Edelmetalle (FOTO)

Aachen (ots) - Bereits seit vielen Jahrhunderten werden Gold und andere

Edelmetalle als Tausch- und Zahlungsmittel genutzt. Durch seine Knappheit und

Beständigkeit sind Edelmetalle eine beliebte Wertanlage, durch ihre

Langlebigkeit genießen sie ein Grundvertrauen. Heute sind die verschiedenen

Edelmetalle Wertanlage und Einlagensicherung, vor allem in Krisenzeiten.



Es gibt verschiedene Edelmetalle, Gold und Silber sind dabei die beliebtesten

und seit Jahrhunderten in Umlauf. Gold- und Silbermünzen waren leicht zu

transportieren und besaßen einen einheitlichen Wert aufgrund des Gold- oder

Silbergehaltes. Erst als der Wert nicht mehr anhand des Metallwertes gemessen

wurde, wurde der Goldkurs und der anderer Edelmetalle eingeführt.





Der Wert des Goldes und anderer EdelmetalleDer gleitende Durchschnitt ist ein relativ einfaches, aber effizientes Mittel,um Trends in der Entwicklung von Edelmetallen zu erkennen. Dabei wird derDurchschnittspreis der Edelmetalle über einen längeren Zeitraum analysiert undkann so Entwicklungen und Trends näher beschreiben.Der Goldpreis wird zwar in London festgelegt, aber seit 1971 in US-Dollargehandelt. Auch die Beziehung zum Euro ist im globalen Handel von großerBedeutung. Trotzdem bewerten Anleger den Goldwert zumeist in der eigenenLandeswährung. Daher ist es wichtig, für den Goldwert alle relevanten Währungen in Betracht zu ziehen. Für viele Länder sind Goldreserven zudemEinlagensicherungen und dienen zum Schutz der eigenen Wirtschaft.Faktoren, die den Markt der Edelmetalle beeinflussenAufgrund seiner Jahrhunderte währenden Beständigkeit gilt Anlegern Gold, Silberund andere Edelmetalle gerade in Zeiten der Krise als Absicherung des eigenenVermögens. Daher gilt grundsätzlich, dass in turbulenten Zeiten der Wert solcherEdelmetalle im Allgemeinen ansteigt.Die Verknüpfung mit dem US-Dollar führt dazu, dass der Goldwert auch durchWechselkurse beeinflusst wird, diese wiederum sind Ergebnis diverser Faktoren.Sinkt der Wert einer bedeutenden Währung wie der Euro oder der US-Dollar, hatdies Auswirkungen auf den Goldwert. Wie auf allen Märkten ist zudem beiEdelmetallen Angebot und Nachfrage ein entscheidender Faktor, es spiegelt unteranderem die Stimmung der Anleger und deren Vertrauen in Gold und Silber wider.Auch die Politik der Zentralbanken und deren Zinspolitik haben entscheidendeAuswirkungen auf den Wert von Edelmetallen.Durch seine enge Verknüpfung mit der Weltwirtschaft haben friedenspolitischeoder wirtschaftliche Turbulenzen auch immer Einfluss auf den Wert des Goldes und