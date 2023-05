SHANGHAI, 16. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Zu Beginn des Jahres des Hasen 2023 befinden sich das Gaststättengewerbe, die Hotellerie und der Kulturtourismus wieder voll auf dem richtigen Weg und zeigen Vitalität und Zuversicht. Mit dem steigenden Konsum und der wachsenden Wirtschaft ist HOTELEX Shanghai bereit für eine neue Runde von Möglichkeiten und Herausforderungen.

Die von Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co. Ltd. veranstaltete Shanghai International Hospitality Equipment & Foodservice Expo (im Folgenden HOTELEX Shanghai 2023) findet ab 29. Mai bis 1. Juni National Exhibition and Convention Center (Shanghai) statt.