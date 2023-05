Müller App auf internationalen Wegen / Start für Schweiz, Slowenien folgt (FOTO)

Ulm (ots) - Mit der Einführung der App in Deutschland und Österreich entwickelte

sich die digitale Kundenkarte in kürzester Zeit zum rege genutzten Must-have

beim Müller-Einkauf. Vor allem die zahlreichen Benefits tragen zur Erfolgsstory

bei, die nun international ausgeweitet wird. Fortan dürfen sich nun auch

Schweizer Kunden über digitalen Mehrwert beim Einkauf freuen. In diesem Zuge

setzt das Unternehmen auf eine Umstellung auf eine länderübergreifende App.



Nahezu 2,5 Millionen Nutzer in Deutschland und Österreich sind vom Angebot der

Müller Apps überzeugt. Nach dreijähriger Expertise folgt nun die konsequente

Ausweitung des Portfolios auf internationaler Ebene. Seit Mai ist die deutsche

App in der Schweiz zugänglich, allerdings mit einem auf den Schweizer Markt

angepassten Portfolio. Im Sommer folgt dann die Erweiterung mit Zugang aus

Slowenien.