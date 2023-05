Erfolgreiche Conversion Automobilzulieferer Hirschvogel Group geht gleichzeitig in 6 Ländern mit SAP S/4HANA live

Filderstadt (ots) -



- Anspruchsvoller Big Bang Go-live an 8 Standorten in 6 Ländern

- SAP S/4HANA als digitaler Kern und zentrales Transformationsprojekt

- Globale Prozessharmonisierung und Single Source of Truth

- Smart Factory nächster Meilenstein in der Hirschvogel Transformation

- All for One Group als umsetzungsstarker Digitalisierungspartner



Die Hirschvogel Group mit Stammsitz in Denklingen, erfolgreicher

Automobilzulieferer und Global Player auf dem Gebiet der Massivumformung von

Stahl und Aluminium mit weltweit mehr als 6.300 Beschäftigten, hat ihre

internationale Conversion auf SAP S/4HANA im Rahmen eines Big Bang Go-lives

erfolgreich umgesetzt. Seit dem Osterwochenende arbeiten die weltweit mehr als

3.500 User planmäßig in der neuen Systemlandschaft.