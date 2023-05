iMDsoft, ein weltweit führender Anbieter von klinischen Informationssystemen, geht eine Partnerschaft mit Respiratory Care Africa ein, um seine Aktivitäten auf dem afrikanischen Markt auszuweiten

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - iMDsoft, ein weltweit führender Anbieter von

klinischen Informationssystemen und Entwickler der MetaVision(TM) Suite für die

Intensiv-, Anästhesie- und Akutpflege, gab heute seine Partnerschaft mit

Respiratory Care Africa (Pty) Ltd (RCA) für den südafrikanischen Markt bekannt.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird RCA befugt sein, Lizenzen für die

MetaVision(TM) Suite zu vermarkten und zu verkaufen sowie Implementierungs- und

Supportdienste für MetaVision(TM)-Kunden in Südafrika anzubieten.



Als führender Vertreiber von Medizinprodukten im Bereich der Intensivpflege und

Vertreter globaler Marken in Südafrika seit über 20 Jahren ist RCA ideal

positioniert, um MetaVision(TM) für Krankenhäuser in ganz Südafrika anzubieten,

mit einem klinisch orientierten, kundenorientierten Ansatz und einem

unerschütterlichen Engagement, den Kunden die besten Lösungen und den

bestmöglichen Service zu bieten.