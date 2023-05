Matrixport erweitert Prime-Brokerage-Angebot mit Copper, um den Börsenzugang besser abzusichern und Kontrahentenrisiken zu managen

Singapur (ots/PRNewswire) - Die Partnerschaft bietet institutionellen

Prime-Brokerage-Kunden einen sicheren Zugang zu führenden Börsen mit

außerbörslichen Abwicklungsfunktionen zur Kapitaloptimierung



Matrixport, eines der weltweit größten und vertrauenswürdigen

Finanzdienstleistungsökosysteme für digitale Vermögenswerte, hat heute eine

Vorzeigepartnerschaft mit Copper.co, einem führenden institutionellen Anbieter

für die Verwahrung von digitalen Vermögenswerten, bekannt gegeben, in deren

Rahmen die bahnbrechende außerbörsliche Sicherheitenverwaltungs- und

Abwicklungslösung ClearLoop integriert wird. Durch die Zusammenarbeit wird das

Prime-Brokerage-Angebot von Matrixport durch erhöhte Sicherheit,

Kapitaleffizienz und den Zugang zu einer Vielzahl von ClearLoop-angebundenen

Börsen erheblich erweitert.





Die ClearLoop-Integration ermöglicht es institutionellen Nutzern, ihreVermögenswerte sicher in der Infrastruktur von Copper zu verwahren undgleichzeitig über Matrixport-Unterkonten an mit ClearLoop verbundenen Börsen zuhandeln. Dieser rationalisierte Prozess stellt nicht nur sicher, dass die Kundenvor dem Risiko von Börsenkontrahenten geschützt sind, sondern fördert auch dieKapitaleffizienz.Daniel Egloff, Head of Prime Brokerage bei Matrixport, erklärte: "Ein wirksamesManagement des Kontrahentenrisikos an der Börse ist für die Institute einePriorität. Die Lösung von Copper.co bietet uneingeschränkten Zugang zu einerumfangreichen Liste von Börsen mit hohem Handelsvolumen und minimiertgleichzeitig das Kontrahentenrisiko. Clearloop ermöglicht es uns, unseren Kundeneine sicherere und kapitaleffizientere Methode für den Handel mit und dieInvestition in digitale Vermögenswerte anzubieten. Als Unternehmen, das sichvoll und ganz einem robusten operativen Risikomanagement verschrieben hat,freuen wir uns darauf, erstklassige Lösungen für unsere Prime-Brokerage-Kundenzu integrieren."Dmitry Tokarev, CEO von Copper, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über dieZusammenarbeit mit Matrixport, das seinen Kunden einen sicheren Zugang zu einerwachsenden Zahl von mit ClearLoop verbundenen Börsenplätzen bietet. DiesePartnerschaft unterstreicht unser gemeinsames Engagement für den Aufbau einersichereren, transparenteren und leichter zugänglichen Finanzmarktinfrastrukturin der Branche für digitale Vermögenswerte. Copper hat eine spezielleKontostruktur für ClearLoop eingerichtet, um potenziellen Insolvenzrisiken zubegegnen. Kunden und Börsen erhalten ein Sicherungsrecht an ihrenVermögenswerten innerhalb des Trusts, wobei sie sich gegenseitig begünstigen.Dazu gehört auch unser innovativer konkursferner Rechtsrahmen, bei dem im Falle