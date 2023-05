HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Encavis auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Encavis nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Das erste Quartal sei gut gewesen und die Jahresziele in Reichweite, schrieb Analyst Simon Jouck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch mit Blick auf seine Schätzungen 2023 für den Betreiber von Solarparks und Windkraftanlagen sei er zuversichtlich. Fallende Preise für Solarmodule seien für Encavis von Vorteil, denn neue Projekte würde damit kostengünstiger./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2023 / 08:26 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2023 / 08:27 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENCAVIS Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,73 % und einem Kurs von 16,74EUR gehandelt.