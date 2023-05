EWIA, KGAL und SunErgy schließen Solar-Allianz für Afrika / Enge Zusammenarbeit bei PV- und Telekom-Projekten vereinbart / Schlechte Stromversorgung bremst Wachstumschancen von Unternehmen (FOTO)

München (ots) - EWIA Green Investments, KGAL und die SunErgy GmbH arbeiten

künftig in mehreren afrikanischen Ländern zusammen, eine entsprechende

Vereinbarung haben die drei Gesellschaften geschlossen. Gemeinsames Ziel ist die

Realisierung und Finanzierung von Solaranlagen für Gewerbe- und Industriekunden

(C&I ) und Projekten in der Telekommunikationsinfrastruktur in West- und

Ostafrika.



Mit der Zusammenarbeit geht EWIA gezielt ihren Rollout in Subsahara-Afrika an.

Die Kooperation ist ein wichtiger Meilenstein der Diversifizierungsstrategie des

Unternehmens, das Solar-as-a-Service-Lösungen für kleine und mittelständische

Unternehmen anbietet. Die Organisationen ergänzen sich perfekt bei der

Realisierung, Finanzierung und dem Betrieb von netzgekoppelten Anlagen und

Mini-Grid-/Insellösungen in Afrika.





"Deutschland und Europa wollen künftig verstärkt in Afrika produzierte Energieimportieren, zum Beispiel in Form von grünem Wasserstoff. Doch auch in Afrikasteigt der Bedarf an erneuerbarer Energie. 600 Millionen Menschen auf demKontinent müssen bislang noch komplett ohne Stromversorgung auskommen" , soRalph Schneider, Co-Gründer und Geschäftsführer von EWIA. "Die schlechteStromversorgung ist auch ein Engpass für die Entwicklung von Unternehmen, bremstsomit das Wirtschaftswachstum, das entstehen neuer Arbeitsplätze und dieAussichten auf breiteren Wohlstand.""Die Menschen und Unternehmen in Afrika und Europa müssen gleichermaßen vomAusbau erneuerbarer Energien profitieren" , so Dr. Alexander Ergenzinger,Beteiligungsmanager der KGAL und Geschäftsführer der SunErgy GmbH. KGAL zählt zuden Pionieren bei der Finanzierung von Photovoltaikanlagen. Bereits 2004/2005wurden erste Solarparks der Megawattklasse in Deutschland finanziert. "Durch dieKooperation mit EWIA bündeln wir Kräfte und Know-how, um dem steigenden Bedarfan günstiger, zuverlässiger und nachhaltig erzeugter Energie in Afrika zuadressieren."SunErgy - Solarspezialist mit langjähriger AfrikaerfahrungSunErgy (https://sunergy-power.org/) wurde 2010 in Norwegen gegründet und hatsich zum Ziel gesetzt, Gemeinden in Schwellenländern mit netzunabhängigerSolarenergie durch schlüsselfertige kleine Solarkraftwerke zu versorgen, dieüber das eigene Stromnetz, sogenannte Mini-Grids, direkt an die Gebäude derKunden angeschlossen werden. Die Aktivitäten von SunErgy werden über die SunErgyGmbH in Deutschland und ihre beiden Tochtergesellschaften in Kamerun, SunErgyLtd. und 2 Mites Ltd. organisiert. SunErgy Kamerun ist verantwortlich für denBau sowie Betrieb der Solarkraftwerke in Kamerun und auch für den Bau vonSolarkraftwerken in anderen Ländern Afrikas. Im Mai 2012 schloss das Unternehmenein Abkommen mit der Republik Kamerun über die Versorgung von 92 Dörfern mitetwa 115.000 Familien oder 600.000 Menschen sowie Schulen, Gesundheitszentren,privaten und öffentlichen Unternehmen usw. in der Südwestregion Kameruns mitSolarstrom. Darüber hinaus ist SunErgy an Gesellschaften in Kenia und Ugandabeteiligt.Neue Regionen und Investmentthemen sind der Geschäftszweck der KNFBeteiligungs-GmbH, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der KGAL GmbH & Co.KG (https://www.kgal.de) . Die KNF Beteiligungs-GmbH hat sich bereits 2019 ander damaligen SunErgy AS Oslo beteiligt. Deren Sitz wurde 2021 nach Grünwald beiMünchen verlegt, wo auch die KGAL ihren Hauptsitz hat. Die KGAL ist einunabhängiger deutscher Investment- und Assetmanager mit über 350 Mitarbeitern.Mit einem betreuten Investitionsvolumen von mehr als 16 Milliarden Euro (Stand31.12.2022) ist sie vor allem in den Bereichen Immobilien , Flugzeuge underneuerbare Energien tätig.Über EWIA Green InvestmentsEWIA verschafft kleinen und mittleren Unternehmen in Afrika Zugang zu saubererSolarenergie und dient dabei als Brückenbauer zu Investoren in Europa sowie fürden Transfer von Technologie-Know-how. Das Unternehmen mit Sitz in München undNiederlassung in Accra, Ghana, ermöglicht privaten und institutionellenInvestoren den Zugang zu attraktiven Impact Investments im Kampf gegen denKlimawandel und für einen nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung in Afrika.Mit der flexiblen Full-Service-Finanzierungslösung von EWIA haben Unternehmen inAfrika die Möglichkeit, Solarstrom, Liquidität, Sicherheit und Service aus einerHand zu erhalten. Im Bereich Infrastruktur finanziert und errichtet EWIAMobilfunksendemasten und Verkehrsüberwachungssysteme und stattet diese mitPV-Anlagen aus.http://www.ewiainvestments.comPressekontakt:EWIA Green Investments GmbHRalph Schneider, CEOmailto:ralph.schneider@EWIAinvestments.comT +49 162 1366 984Schwarz Financial CommunicationFrank Schwarzmailto:schwarz@schwarzfinancial.comT +49 611 58029290Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169882/5510346OTS: EWIA Green Investments GmbH