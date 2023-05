Paul Tudor Jones: Fed stoppt Zinserhöhungen! Kommt jetzt die Aktienrallye?

"Ich glaube definitiv, dass sie fertig sind", sagte Jones am Montag in der CNBC-Sendung "Squawk Box" über die Zinserhöhungskampagne der Federal Reserve. "Sie könnten jetzt wahrscheinlich den Sieg verkünden, denn wenn man sich den Verbraucherpreisindex ansieht, ist er seit zwölf Monaten in Folge gesunken. Das ist in der Geschichte noch nie vorgekommen."

Die Fed hat die Zinssätze seit März 2022 zehnmal angehoben und den Leitzins auf eine Zielspanne von 5,0 bis 5,25 Prozent gebracht, den höchsten Stand seit August 2007. Der Verbraucherpreisindex hat sich seit seinem Höchststand von rund neun Prozent im Juni 2022 deutlich abgekühlt. Im April sank der Index auf 4,9 Prozent.