APA ots news: UNIQA: "Privatschutz Wohnen & Freizeit" - neue Produktlinie zum Schutz vor neuen Risiken

Für mehr Sicherheit der Kund:innen in Zeiten der Teuerung

Wien (APA-ots) - Die allgemeine Teuerung ist längst mitten in der Gesellschaft angekommen und die steigenden Kosten sind im Alltag deutlich spürbar. Davon stark betroffen sind Bau- und Umbauarbeiten am eigenen Haus. Umso wichtiger ist es für Kund:innen, dass Versicherungssummen den realen Kosten der Wiederherstellung entsprechen. "Die zentrale Frage dabei lautet: Was würde es kosten, wenn ich mein Haus heute neu bauen oder die Wohnung neu einrichten müsste? Der Betrag ist heute um vieles höher als noch vor wenigen Jahren - diese Entwicklung hat uns dazu veranlasst, ein Produkt zu gestalten, das die Gefahr der Unterversicherung stark verringert," so Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich UNIQA Insurance Group AG. Um diesem Kund:innenanspruch gerecht zu werden, hat sich UNIQA des Konzepts der Höchstentschädigungssumme bedient und dieses weiterentwickelt. "Ergänzt um die gezielte Beratung unserer Kund:innen, mit Hilfe unseres dichten Berater:innen-Netzwerks in den Regionen, sichern unsere Kund:innen auch in Zeiten der Teuerung den Wert ihres Zuhauses ab", erklärt Peter Humer weiter.