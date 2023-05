Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Das Digital Solutions-, Consulting- und Software-Haus valantic (http://www.valantic.com/ ) baut seine Kompetenzen im stark wachsendenE-Commerce-Markt aus: Mit dem E-Commerce-Spezialisten AIOPSGROUP (http://www.aiopsgroup.com ) stößt ein neues Competence Center zurvalantic-Familie, das sich auf die Konzeption, Entwicklung und Optimierung vonB2C- und B2B-Shopping-Lösungen auf Basis der Salesforce Commerce Plattform fürglobale Blue Chip Retailer spezialisiert hat. Zum Kundenstamm zählen namhafteUnternehmen wie der Sportartikelhersteller PUMA, Rossignol, Fenix Outdoor sowiedie Modemarken MCM Worldwide und Acne Studios. Die proprietäre Monitoring-Lösungvon AIOPSGROUP verbessert die Customer Experience, optimiert Sales- undPayment-Kanäle und verhindert Betrugsfälle. Für Kunden von AIOPSGROUP erhöhtsich der ROI ihrer E-Commerce-Plattformen.Das internationale Digitalisierungs-, Beratungs- und Softwarehaus valantic setztseinen Wachstumskurs in Europa weiter fort und gewinnt denE-Commerce-Spezialisten AIOPSGROUP als neues Familienmitglied. AIOPSGROUPfokussiert sich auf globale Retailer, die komplexe B2B- undB2C-E-Commerce-Plattformen betreiben, und bietet diesen ein ganzheitlichesService-Offering - von E-Commerce-Strategieberatung und Architekturdesign überdie Entwicklung und Inbetriebnahme komplexer E-Commerce-Systeme bis hin zuPlattformmigrationen und dem 24/7-Support für operationale Plattformen. NebenSalesforce Commerce bringt das neue Competence Center auch umfangreicheExpertise für B2C- und B2B-Shopping-Lösungen auf Basis der Plattformen Adobe Commerce, Scayle, Commercetools und Optimizely mit. Außerdem entwickeltAIOPSGROUP maßgeschneiderte cloud-native Softwarelösungen auf Basis modernerTechnologie-Stacks.Die von AIOPSGROUP und seinen Kundenunternehmen vornehmlich eingesetzte LösungSalesforce Commerce erhielt vom Analystenhaus Gartner in der KategorieE-Commerce-Plattformen seit 2017 durchgehend Top-Platzierungen imLeaders-Quadranten. Gleich an zweiter Stelle liegt Adobe Commerce. Im Jahr 2021verzeichnete Salesforce Commerce ein Wachstum von 20 Prozent, und auch im Jahr2022 setzte sich das starke Geschäftswachstum fort.AIOPS Monitoring-Lösung steigert ROI: Fokus auf 200 KPIs für Bestell-, Zahlungs-und Sales-Transaktionen in EchtzeitAIOPSGROUP hat eine Monitoring-Lösung entwickelt, die auf derData-Analytics-Plattform Splunk basiert. Dieses Monitoring-Tool überwacht inEchtzeit über 200 Key Performance Indicators (KPIs) für Sales-, Payment- undBestellvorgänge sowie den Datenaustausch mit Produkt-Informationssystemen (PIM)