Bericht des VCI zur wirtschaftlichen Lage der Branche im 1. Quartal 2023 / Chemiegeschäft Schwacher Jahresstart

- Branchenproduktion nimmt weiter ab

- Preisanstieg bei Chemikalien flacht ab

- Branchenumsatz sinkt unter Vorjahresniveau

- Prognose: VCI rechnet weiterhin mit Produktionsrückgang



Die rasante Talfahrt der deutschen Chemieindustrie hat sich im ersten Quartal

des Jahres abgeschwächt. Eine kraftvolle Erholung ist dennoch nicht in Sicht.

Die Produktion in Deutschlands drittgrößter Industriebranche ging leicht zurück.

Auch die Umsätze waren in nahezu allen Sparten rückläufig. Die weiterhin hohen

Produktionskosten belasteten die Geschäfte.