Unternehmenskultur Bewerbende geben Arbeitgebern gutes Zeugnis / Randstad Trendreport #3 Employer Branding (FOTO)

Eschborn (ots) - Vielfältig, flexibel und offen: Viele Unternehmen präsentieren

sich mit einer modernen Unternehmenskultur. Eine Randstad Studie zeigt: Die

Mehrheit der Unternehmen hält, was sie verspricht.



Gutes Gehalt, gute Arbeitsbedingungen, gute digitale Ausstattung und eine gute

Unternehmenskultur? Das ist der Traum der meisten Bewerbenden. Die ersten Punkte

lassen sich vor dem Jobantritt klären. Nicht aber, ob der Arbeitgeber und die

neuen Kolleg:innen die von ihm angepriesenen kulturellen Werte auch wirklich

leben. Die gute Nachricht: In mehr als der Hälfte der Fälle machen Arbeitgeber

in Sachen Unternehmenskultur keine falschen Versprechungen. Einen Blick in die

Details bietet der aktuelle Randstad New Work Trendreport

(https://www.randstad.de/hr-portal/unternehmensfuehrung/new-work/trendreport/) .