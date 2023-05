Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - HR-Verantwortliche schauen im Bewerbungsprozess oft zunächst aufAbschlüsse, Zertifikate und Arbeitszeugnisse. Doch diese Hard Skills machen auseiner Fachkraft nicht zwangsläufig auch einen guten Beschäftigten. Arbeitgeberlegen daher bei der Personalauswahl auch großen Wert auf soziale Kompetenzen,die sogenannten Soft Skills. Doch welche wünschen sich Unternehmen konkret vonBewerberinnen und Bewerbern? Und wie unterscheiden sich die Erwartungen ineinzelnen Berufsgruppen und Hierarchiestufen? Diesen Fragen geht der BAPJob-Navigator in seiner Mai-Ausgabe auf den Grund. Die BerlinerPersonalmarktforschung index Research hat dafür 1,6 Millionen Stellenanzeigenanalysiert, die Unternehmen und öffentliche Arbeitgeber im April 2023ausgeschrieben haben.Unabhängig von Branche und Unternehmen müssen Bewerberinnen und Bewerber insTeam passen und mit den Kolleginnen und Kollegen produktiv zusammenarbeiten.Angeführt wird das Ranking der Top 10 der gewünschten Soft Skills daher, wiebereits in den vergangenen Jahren, von Teamfähigkeit . Im April nanntendeutschlandweit mehr als 109.000 Arbeitgeber in über 560.000 Stellenangebotendiesen Soft Skill. Das entspricht einem Anteil von nahezu 35 Prozent aller imApril 2023 öffentlich ausgeschriebenen Positionen. Ebenfalls großen Wert legensie auf Selbstständigkeit , die im Anzeigentext von über 420.000 Stellen stand(25,6%).Auf den weiteren Rängen folgen Kommunikationsfähigkeit (20,6%) , Zuverlässigkeit(19,7%) und Flexibilität (14,7%). Qualitäten wie Verantwortungsbewusstsein undSorgfalt stehen in den Anforderungsprofilen ebenfalls weit oben (10,6% und10,5%). Recht wichtig sind Arbeitgebern zudem die Soft Skills strukturierteArbeitsweise (8,8%), Freundlichkeit (8,4%) und Organisationstalent (7,7%).Deutliche Unterschiede der erforderlichen Soft Skills je nach BerufsgruppeÜber die meisten Berufsgruppen hinweg ist die Teamfähigkeit , nach demAnzeigentext in Stellenangeboten zu urteilen, der gefragteste Soft Skill. Nur inJobangeboten für Fachkräfte im Consulting, Marketing, Projektmanagement,Personalwesen und Management nannten Unternehmen Kommunikationsfähigkeit amhäufigsten.Für Berufsprofile mit viel Kundenkontakt, wie zum Beispiel im Verkauf, im Hotel-und Gastgewerbe sowie im Office Management, spielt Freundlichkeit eineüberdurchschnittlich große Rolle in Stellenanzeigen. Im Hotel- und Gastgewerbekommt es außerdem auf ein gepflegtes Erscheinungsbild an. In 15 Prozent derJobangebote dieser Berufsgruppe wurde diese Anforderung ausdrücklich erwähnt. In