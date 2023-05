iMetal Resources meldet Abschluss der Frühjahrsbohrungen bei Gowganda West

VANCOUVER, British Columbia – 16. Mai 2023 / IRW-Press / – iMetal Resources, Inc. (TSX.V: IMR) (OTCQB: IMRFF) (FRANKFURT: A7V) („iMetal“ oder das „Unternehmen“) hat die erste Phase der Bohrungen 2023 auf dem unternehmenseigenen Projekt Gowganda West innerhalb des ertragreichen Grünstein-Goldgürtels Abitibi abgeschlossen. Die Bohrungen umfassten sieben Löcher über insgesamt 2.490 Meter, die den Ergebnissen des Herbst-Bohrprogramms 2022 und der VTEM-Flugmessung aus dem Jahr 2019 nachgehen sollten.

Saf Dhillon, President & CEO, sagt dazu: „Wir freuen uns über den Abschluss der ersten Phase der Bohrungen 2023 auf unserem Vorzeigeprojekt Gowganda West. Während der Schwerpunkt weiterhin auf den Goldtrends in der Nähe der Lagerstätte Juby lag, haben wir auch die erste der im Jahr 2019 ermittelten VTEM-Anomalien im Nordosten erprobt. Dies ist eines der am wenigsten erforschten Gebiete in Abitibi und wir werden hier weiterhin nach einer neuen Entdeckung suchen.“

Das Unternehmen hatte die Firma Laframboise Drilling Inc. aus Earlton (Ontario) mit der Durchführung dieser Bohrphase auf Gowganda West beauftragt. Die Proben werden zur Analyse an das Labor von ALS Geochemistry in Sudbury geschickt. Diese Bohrphase konzentrierte sich vorwiegend auf die weitere Abgrenzung von Trends nahe der Grenze zu Aris Mining sowie die Erprobung eines VTEM-Ziels, das im Rahmen des Flugmessungsprogramms 2019 ermittelt wurde. Das Unternehmen plant die nächste Explorationsphase für 2023, während es auf den Eingang der Analyseergebnisse dieses Bohrprogramms wartet.

Gowganda West ist ein im Explorationsstadium befindliches Goldprojekt, das etwa 100 km südsüdöstlich von Timmins (Ontario) liegt und an das Projekt Juby von Aris Mining im Shining Tree Camp im südlichen Teil des Grünstein-Goldgürtels Abitibi angrenzt. Das Projekt liegt auch direkt neben dem Projekt Knight, das Teil der strategischen Partnerschaft zwischen Orefinders Resources Inc. und Agnico Eagle Mines Limited ist. iMetal absolvierte im Herbst 2022 ein Bohrprogramm über 2.611 m, in dessen Zuge ein neuer Goldtrend durchteuft wurde. Das Konzessionsgebiet hat auch Stichproben mit mehreren Unzen Gold aus Trends ergeben, die noch anhand von Bohrungen erprobt werden müssen.