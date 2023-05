Ein möglicher Zahlungsausfall der Vereinigten Staaten in den nächsten Wochen erhöhe die Unsicherheit über die Konjunkturentwicklung, erklärte Wambach weiter. Schon seit einiger Zeit herrscht in den USA politischer Streit über die Anhebung der gesetzlichen Schuldengrenze. Im Laufe des Tages wird ein Treffen von Präsident Joe Biden mit hochrangigen Vertretern der Republikaner und Demokraten erwartet. Finanzministerin Janet Yellen warnt schon seit Wochen vor einer bald leeren Staatskasse, sollte der Schuldendeckel nicht angehoben werden./bgf/jkr/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag leicht gestiegen. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0895 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Morgen. Der Euro konnte damit an seine Erholung vom Vortag anknüpfen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0876 Dollar festgesetzt.

