Konzepte gegen Fachkräftemangel / Deutscher Demografie Preis 2023 in Berlin verliehen / Acht Leuchtturmprojekte ausgezeichnet, die die Arbeitswelt positiv verändern / (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Bei einer festlichen Gala im Spreespeicher Berlin wurde am 11.Mai der Deutsche Demografie Preis (http://www.deutscher-demografie-preis.de)2023 verliehen. Die vierte Preisverleihung würdigte acht Projekte, die dieHerausforderungen des demografischen Wandels in beispielhafter Weise lösen.Eingeladen hatten die Initiator*innen und Partner*innen des Preises: DasDemographie Netzwerk e.V (ddn) (https://demographie-netzwerk.de) , DeutscheBahn, DEVK Versicherungen, Diversity Lab, ING, Siemens, ZEIT Akademie, BAHN-BKK,nextpractice-Institut und R+V Versicherung."Der demografische Wandel stellt große Aufgaben an Gesellschaft und Wirtschaft.Um diesen Transformationsprozess zu bewältigen, stehen Unternehmen undInstitutionen vor technologischen und organisatorischen Fragen, die man aus zweiBlickwinkeln beantworten kann: Wir nutzen Potenziale, die da sind. Und wirschaffen neue Potenziale. Potenziale zu nutzen heißt, allen Menschen eineErwerbstätigkeit zu ermöglichen. Potenziale zu schaffen, braucht einen Raum -einen Diskussionsraum, der offen und respektvoll gegenüber neuen Ideen ist.Diesen Raum öffnen wir mit dem Deutschen Demografie Preis", eröffnete CorinnaVogt, Vorstandsvorsitzende des Demographie Netzwerks und Geschäftsleiterin DBTraining, Learning & Consulting Deutsche Bahn, die Preisverleihung. ModeratorinTanja Samrotzki konnte 150 geladene Gäste begrüßen, darunter einige Netzwerke,Initiativen, Vereine und Unternehmen, die ihre Demografieprojekte eingereichtund sich in der Vorauswahl durchgesetzt hatten. Aber auch zahlreicheJury-Mitglieder, Sponsor*innen und Organisator*innen des Preises waren zurfestlichen Gala gekommen, um die diesjährigen Preisträger*innen zu feiern.Seinen Respekt gegenüber den Lösungen, mit denen die nominierten Projektedemografische Herausforderungen beantworten, brachte Dr. Rolf Schmachtenberg,Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, in seinem Grußwortzum Ausdruck. Er gab einen Überblick über die Initiativen des Ministeriums, dieauf eine höhere Erwerbsbeteiligung von Älteren, Frauen und Menschen mitBehinderung zielen. Neben Fachkräftesicherung zählte er auch eine Verbesserungder Arbeitsqualität und eine erfolgreiche Einwanderungspolitik zu den zentralenMaßnahmen gegen den Arbeits- und Fachkräftemangel.Gewonnen haben den Deutschen Demografie Preis 2023:- In der Kategorie Gelebte Diversity: DIVERSITRY e.V.- In der Kategorie Gemeinsam Wirken - Bündnisse schmieden: JOBLINGE e.V. für das