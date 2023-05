Aktuelle Studie Personalmangel, Margendruck, körperliche Belastung - Reinigungsunternehmen sehen Robotik als Lösung für die Probleme der Branche (FOTO)

Wuppertal (ots) - Die Reinigungsbranche befindet sich in einem tiefgreifenden

Umbruch. Personalmangel, Margendruck und die körperliche Belastung der

Reinigungsfachkräfte stellen die Branche vor wachsende Herausforderungen. Eine

repräsentative Studie von Mentefactum im Auftrag des Technologie-Start-Ups

Nexaro unter Entscheidenden von Reinigungsunternehmen zeigt die größten Probleme

und eine mögliche Lösung auf: Den Einsatz von autonomen Reinigungsrobotern in

einem ganzheitlichen Cobotic-Ansatz. Gleichzeitig wird deutlich, wie

innovationsarm die Branche ist und wie sehr sie in Sachen Digitalisierung

hinterherhinkt.



Gerade einmal 12% der Entscheidenden in der Reinigungsbranche bezeichnen ihr

Unternehmen als "fortgeschritten" auf dem Weg, ihre Reinigungsdienstleistungen

digital zu unterstützen. Sogar nur 6% sehen sich bereits "weit fortgeschritten".

Zu diesem Ergebnis kommt die repräsentative Studie "Einstellung zur Robotik bei

der Gebäudereinigung" (https://nexaro.typeform.com/studie) des renommierten

Marktforschungsinstituts Mentefactum im Auftrag von Nexaro.