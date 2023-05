Nordrhein-Westfalen (ots) - Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes

Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) ermöglicht Ingenieurinnen und Ingenieuren den

Einstieg in die Beamtenlaufbahn im bautechnischen Dienst. Interessierte

Nachwuchstalente können sich noch bis Anfang Juni bewerben und sich binnen 14

Monaten zu Regierungsbauoberinspektorinnen und -inspektoren ausbilden lassen.



Die Anwärterinnen und Anwärter erwartet ein spannendes Immobilienportfolio von

den Landesministerien über Polizeiwachen und Gefängnisse bis hin zu komplexen

Forschungsbauten - und gleichzeitig die Sicherheit und attraktiven

Entwicklungsmöglichkeiten des öffentlichen Dienstes.





"Mit der Beamtenlaufbahn werden die Karriereoptionen beim Landesbetriebzeitgemäß entsprechend der Rahmenbedingungen auf dem Arbeitskräftemarktweiterentwickelt", sagt Dr. Dirk Günnewig, Staatssekretär im Ministerium derFinanzen und Vorsitzender des BLB NRW-Verwaltungsrats: "Die neue Beamtenlaufbahnim BLB NRW ist für junge Ingenieurinnen und Ingenieure auf der Suche nach einerspannenden Aufgabe mit gesellschaftlicher Relevanz, attraktiver Vergütung sowieeinem hohen Maß an Familienfreundlichkeit und Sicherheit eine großartigeChance.""Schon während der Ausbildung können angehende Beamtinnen und Beamte bei unsspannende, sinnstiftende und wertvolle Arbeit leisten", erläutert BLBNRW-Geschäftsführer Dirk Behle das Ausbildungsmodell. "Wir arbeiten alslandeseigener Immobilienbetrieb für die verschiedenen Behörden des Landes unddamit schlussendlich für alle Menschen in Nordrhein-Westfalen".Bereits zum Start der Ausbildung werden alle Anwärterinnen und Anwärter einerNiederlassung des BLB NRW fest zu geordnet. Praktische und theoretische Anteilewerden dadurch direkt miteinander verknüpft, um die angehenden Beamtinnen undBeamten bestmöglich auf ihre spätere Tätigkeit vorzubereiten. Sie erhalten vonBeginn an einen Einblick in alle Abläufe, sammeln Praxiserfahrung und könnenihre Fachkenntnisse schon früh bei verschiedenen Baumaßnahmen einbringen.Ein spannendes und vielfältiges Umfeld wartet auf die jungen Talente: Projektemit den unterschiedlichsten Anforderungen, etwa der Bau vonJustizvollzugsanstalten, Polizeiliegenschaften oder komplexe Forschungsbautenfür Hochschulen bestimmen den Arbeitsalltag. Der BLB NRW plant und realisiertdarüber hinaus auch im Rahmen des Bundesbaus zivile und militärische Bauvorhabender Bundesrepublik Deutschland in Nordrhein-Westfalen.In verschiedenen Arbeitsgemeinschaften wird das Gelernte regelmäßig vertieft.Bei Lehrgängen an der Verwaltungshochschule Speyer erhalten die Anwärterinnenund Anwärter fundierte theoretische Kenntnisse im Bereich Verwaltung und Recht.