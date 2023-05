FRANKFURT (dpa-AFX) - Erstmals in ihrer über 130 Jahre währenden Geschichte will die IG Metall eine Frau an ihre Spitze wählen. Der Vorstand der größten und mächtigsten Einzelgewerkschaft Deutschlands hat die bisherige Vize Christiane Benner für die Funktion der Ersten Vorsitzenden vorgeschlagen, wie die IG Metall am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Als zweiter Vorsitzender wurde der bisherige Hauptkassierer Jürgen Kerner nominiert. Die Wahlen sind auf dem Gewerkschaftstag in Frankfurt (22.-26. Oktober) für den 23. Oktober geplant.

In einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" verlangt Benner von der Bundesregierung, der wachsenden Ungleichheit mit höheren Steuern zu begegnen. "Der Spitzensteuersatz muss steigen. Wir brauchen eine Vermögensteuer. Und wer Millionen erbt, muss darauf mehr Steuern zahlen", sagte die Sozialdemokratin und designierte Vertreterin von 2,2 Millionen Mitgliedern. Die Ungleichheit in Deutschland gefährde die Demokratie. "Wir werden der Ampel auf die Füße treten", kündigte die 55 Jahre alte Soziologin an.