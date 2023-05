Palladium One ermittelt weitere Chonolith-/„Feeder“-Gangstrukturen und leitet Feldsaison auf dem Nickelprojekt Tyko in Kanada ein

- Die Ergebnisse der hochauflösenden magnetischen Flugmessung über 4.430 Kilometer im 1. Quartal 2023 liegen vor und die Auswertung der Strukturen wurde abgeschlossen. Dank der höheren Auflösung konnte ein wesentlich detaillierteres Geomodell erstellt werden, das zur Ermittlung zusätzlicher interpretierter Chonolithen/„Feeder“-Gangstrukturen führte.

16. Mai 2023 – Toronto, Ontario – Palladium One Mining Inc. (TSX-V: PDM, OTCQB: NKORF, FWB: 7N11) (das „Unternehmen“ oder „Palladium One“) freut sich, die ersten Ergebnisse des Explorationsprogramms 2023 auf dem Nickel-Kupfer-Projekt Tyko in der kanadischen Provinz Ontario bekannt zu geben.

President und CEO Derrick Weyrauch sagt dazu: „Aufgrund der beeindruckenden Auflösung der neuen magnetischen Flugmessung konnten wir die interpretierten Chonolithen/„Feeder“-Gangstrukturen besser von den späteren Diabas-Intrusionsgängen auf dem Konzessionsgebiet unterscheiden. Dies verbessert unser Geomodell erheblich und ermöglicht eine genauere Ermittlung von Zielen bei vorrangigen Strukturen.

Die Feldsaison 2023 ist nun im Gange, wobei ein großes Feldteam geologische Kartierungen, Schürfungen und Bodenprobenahmen entlang der interpretierten Chonolithen/„Feeder“-Gänge absolviert, um die Bohrziele für das kommende Bohrprogramm weiter zu abzugrenzen.“

Der Schwerpunkt des Explorationsprogramms 2023 ist die Erkundung und Erprobung der interpretierten Chonolithen/„Feeder“-Gänge auf dem Projekt Tyko anhand von Bohrungen. Im ersten Quartal 2023 absolvierte das Unternehmen eine hochauflösende Messung der Magnetfeldstärke, deren Ergebnisse in den Abbildungen 1 und 2 dargestellt sind. Ziel der Magnetikmessung im Jahr 2023 war die genaue Abgrenzung der Geometrie der interpretierten Chonolithen/„Feeder“-Gänge entlang der 30 Kilometer Streichlänge von Tyko.

Abbildung 1. Karte des Konzessionsgebiets Tyko mit den Ergebnissen der neuen hochauflösenden magnetischen Flugmessung mit einer Gesamtlänge von 4.430 Kilometern und einem Linienabstand von 75 Metern, sowie den verschiedenen mineralisierten Zonen und den VTEM-Anomalien (Versatile Time Domain Electromagnetic); im Hintergrund ist die auf den Pol reduzierte magnetische Gesamtintensität („TMI-RTP“) dargestellt.