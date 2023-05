Tesla ohne Elon Musk: Und dann?

Tesla-Chef Elon Musk stellt laut der ESG-Ratingagentur Morningstar Sustainalytics ein "Key Person Risk" dar. Dabei handelt es sich um ein Risiko für ein Unternehmen, das unmittelbar mit einer einzelnen Person zusammenhängt. Morningstar unterstützte daher die Initiative einer isländischen Tesla-Aktionärin, das Thema auf der Hauptversammlung anzusprechen.



Tatsächlich stellte Musk auf der diesjährigen Tesla-Aktionärsversammlung am Dienstag klar, dass er nicht vorhabe, als CEO zurückzutreten. Ein Aktionär hatte zuvor gefordert, die Gerüchte, um Musks Rücktritt zu dementieren: "Sagen Sie, dass es nicht so ist". Laut abcNews antwortete Musk ohne weitere Diskussion: "Es ist nicht so".



In seinem jüngsten Quartalsbericht weist Tesla aber auf das Risiko von Schlüsselpersonen hin: "Insbesondere sind wir in hohem Maße von den Leistungen von Elon Musk, dem Technokraten von Tesla und unserem Chief Executive Officer, abhängig."

Morningstar Sustainalytics hatte zuvor in einem Report aufgezeigt, dass Musks 'Twitter-Abenteuer' ein klassisches Beispiel für ein "Key Person Risk" sei. So brach der Kurs der Tesla-Aktie im April 2022 dramatisch ein, als bekannt wurde, dass Musk daran interessiert sei, Twitter zu kaufen und dort CEO zu werden. Die Nachricht, dass Musk einen neuen CEO für Twitter gefunden habe, ließ den Kurs der Tesla-Aktie wieder steigen.