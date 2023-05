Spurgeon's College begrüßt Pastor Rick Warren als seinen ersten Ehrenkanzler

Pastor Warren ist der Gründungspastor der Saddleback Church in Kalifornien, die auf über 30.000 wöchentliche Teilnehmer an neunzehn Standorten angewachsen ist, darunter vier internationale Campusse, und ein Online-Campus mit Zuhörern aus aller Welt.

Pastor Warren ist der Autor der Bücher The Purpose-Driven Church und The Purpose-Driven Life, die sich weltweit über 84 Millionen Mal verkauft haben. The Purpose-Driven Life ist inzwischen in über 200 Sprachen in mehr als 160 Ländern veröffentlicht worden. Er hat einen Bachelor of Arts vom California Baptist College, einen Master of Divinity vom Southwestern Baptist Theological Seminar in Fort Worth, Texas, und einen Doctor of Ministry vom Fuller Theological Seminary in Pasadena, Kalifornien. Im Januar 2009 hielt Pastor Warren die Ansprache bei der Amtseinführung von Barack Obama.

Als Kanzler wird Pastor Warren eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der Vision des Colleges spielen, Männer und Frauen für die christliche Mission, den Dienst und die Führung in der heutigen Welt auszubilden. Das oberste Ziel des Colleges und von Pastor Warren ist es, Jesus bekannt zu machen. Auf diese Weise sind ihre Missionen aufeinander abgestimmt und versuchen, auf die jüngsten Volkszählungsdaten zu reagieren, die zeigen, dass weniger als 5 % der britischen Bevölkerung sich als praktizierende Christen bezeichnen, aber 33 % angaben, mehr über Jesus wissen zu wollen.

Im Rahmen dieser Mission wird das College über seine Online-Lerngemeinschaft, auf die von überall auf der Welt zugegriffen werden kann und für die Pastor Warren Gastvorlesungen halten wird, mehr Studenten in Spurgeon's willkommen heißen und die globale christliche Gemeinschaft dazu aufrufen, in die Vision und die Sache des Colleges zu investieren.

Die Ernennung von Pastor Warren zum ersten Kanzler des Spurgeon's College baut auf den bedeutenden Fortschritten auf, die das College in den letzten Jahren gemacht hat und die darin gipfelten, dass es im Jahr 2022 die volle Befugnis zur Verleihung von akademischen Graden erhielt. Die Auszeichnung ist nicht fachspezifisch und ermöglicht es dem College, in Zukunft neue Abschlüsse in anderen Disziplinen zu schaffen, die der Nachfrage der Studenten und der Kernaufgabe des Colleges entsprechen. Mit seinen ehrgeizigen Pläne zur Sanierung des Campus und zur Erweiterung der Lehreinrichtungen will das College die erste einheimische Universität in Croydon (Vereinigtes Königreich) werden und sein Bildungsangebot für die lokale Gemeinschaft, das Land und die Welt stärken.

Der Kanzler des Spurgeon's College, Pastor Rick Warren, sagte:

"Ich freue mich, in dieser wichtigen Zeit der Entwicklung und der Aufgabe des Spurgeon's College offiziell als erster Kanzler in das College einzutreten", so Kanzler Warren. "Das College hat in der Geschichte meiner Familie eine führende Rolle gespielt, und ich bin Gott und dem College dankbar für die Möglichkeit, dieser Gemeinschaft etwas zurückzugeben.

"Das Spurgeon's College hat einen langen und bedeutenden Dienst geleistet", fügte Warren hinzu. "Aber wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen, liegen unsere besten Tage immer noch vor uns. Daran habe ich immer geglaubt, und ich glaube es heute mehr denn je. Ich freue mich und bin dankbar, dass ich diese Arbeit mit dem College beginnen kann."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2077032/Spurgeon_College.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/spurgeons-college-begruWt-pastor-rick-warren-als-seinen-ersten-ehrenkanzler-301825805.html