Der Heimwerkerriese The Home Depot aus den USA musste seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr zurückschrauben, nachdem die Verkäufe im ersten Quartal enttäuschend waren. Diese Nachricht löste bei dem in Atlanta ansässigen Unternehmen gemischte Emotionen aus. Home Depot gab an, dass ungünstiges Wetter, die Entwicklung der Holzpreise und die hohe Inflation dazu geführt haben, dass die Kunden zögern.

Der Umsatz im Zeitraum von Februar bis Ende April sank um 4,2 Prozent auf 37,3 Milliarden US-Dollar (34,2 Mrd Euro). Auf vergleichbarer Basis reduzierte sich der Umsatz um 4,5 Prozent, in den USA sogar um 4,6 Prozent. Die Erwartungen der Analysten wurden deutlich verfehlt, obwohl sie bereits mit einer Eintrübung gerechnet hatten. Ursprünglich hatte das Unternehmen stabile Einnahmen erwartet, aber nun erwartet Home Depot für das gesamte Jahr einen Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis von 2 bis 5 Prozent.

Auch der Nettogewinn verringerte sich von 4,2 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 3,9 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie fiel um 6,6 Prozent auf 3,82 Dollar. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr wurde ebenfalls nach unten korrigiert. Home Depot befürchtet nun einen Rückgang von 7 bis 13 Prozent beim Gewinn je Aktie. Zuvor hatte das Unternehmen nur mit einem Minus im mittleren einstelligen Prozentbereich gerechnet.

Während der Corona-Pandemie war die Nachfrage nach Heimwerkerprodukten stark gestiegen und Home Depot profitierte von einem florierenden Immobilienmarkt in den USA. Im vergangenen Jahr ließ jedoch das Wachstum aufgrund der steigenden Inflation nach. Im ersten Quartal dieses Jahres wurden Heimwerkerprojekte aufgrund hoher Preise und schlechten Wetters in Kalifornien ausgebremst. Trotz der wirtschaftlichen Unsicherheit in naher Zukunft bleibt Home Depot mittel- bis langfristig optimistisch und strebt weiterhin an, seinen Marktanteil auszubauen.

wallstreet:online mit Material von DPA(AFX)