Barrick Gold steckt in der Bredouille und das sowohl das Unternehmen unter strategischen Aspekten als auch die Aktie selbst unter charttechnischen.

Mit der Übernahme der australischen Newcrest unterstreicht Newmont sehr deutlich seinen „Platzhirsch-Status“. Der Abstand zur Nr. 2 der Branche, also der Abstand zu Barrick Gold, vergrößert sich mit der Übernahme der Australier deutlich. Kann Barrick Gold noch einmal kontern? Wollen die Kanadier das überhaupt? Dieser Frage gehen wir unter anderem in unserer nächsten E-Mail-Ausgabe des Gold-Silber-Rohstofftrends nach…

Doch nicht nur unter unternehmensstrategischen Aspekten steckt Barrick Gold in der Bredouille, auch aus charttechnischer Sicht könnte es bald eng werden…



Der obere Chart zeigt deutlich, dass es den Kanadiern zuletzt nicht gelang, den Vorstoß über die 20,1 US-Dollar entscheidend voranzutreiben. Einsetzende Gewinnmitnahmen vereitelten das Vorhaben.

Noch ist alles im grünen Bereich, doch der Rücksetzer hat die Aktie bereits auf die wichtige Unterstützung von 19 US-Dollar geführt. Eine Ausdehnung des Rücksetzers unter die 19 US-Dollar könnte die Top-Bildung forcieren und der Aktie den Weg in Richtung 18 US-Dollar oder gar in Richtung 16,8 US-Dollar ebnen. Für Spannung ist in den kommenden Tagen also gesorgt.