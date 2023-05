Stuttgart (ots) - Einige Unternehmen versuchen, auf den Social-Media-Zug

aufzuspringen und sich durch kreative Kampagnen und virale Videos ins

Rampenlicht zu rücken. Da wird der Chef tanzend vor die Kamera gestellt oder

ganze Abteilungen müssen lustige Challenges ertragen. Doch wie erfolgreich sind

solche Ansätze tatsächlich für ein Industrieunternehmen?



"Viele Firmen versuchen krampfhaft, auf Social-Media-Plattformen wie Instagram

cool zu sein, indem sie ihre Führungskräfte in unpassenden Situationen zeigen.

Das funktioniert meistens gar nicht und kann sogar das Unternehmensimage

schädigen", erklärt Robert Kirs. Dabei seien Authentizität und Relevanz der

Inhalte für die Zielgruppe entscheidend, um auf diesen Plattformen erfolgreich

zu sein.





Kirs ist Marketing-Profi und konnte bereits hunderten Firmen zur systematischenGewinnung von Neukunden und Mitarbeitern über soziale Netze verhelfen. Er verrätin diesem Gastartikel, wann sich Instagram für Industrieunternehmen lohnt undwas es dabei zu beachten gilt.1. Authentizität und Relevanz der Inhalte für die ZielgruppeUm auf Instagram erfolgreich zu sein, sind Authentizität und Relevanz derInhalte für die Zielgruppe entscheidend. Ein auf Industrieunternehmenzugeschnittener Social-Media-Auftritt sollte daher visuell ansprechende Inhaltebieten und gleichzeitig die Unternehmenskultur widerspiegeln. Insbesondere fürdie Gewinnung von qualifizierten Bewerbern sind eine ansprechendeUnternehmenspräsentation und eine zielgruppenorientierte Ansprache wichtig. Mitgezielten Werbebotschaften und personalisierten Anzeigen können Unternehmen aufInstagram potenzielle Bewerber und Kunden direkt ansprechen.2. Als moderner Arbeitgeber auf Instagram auftretenSocial-Media-Plattformen wie Instagram bieten Unternehmen zudem die Möglichkeit,sich als moderner Arbeitgeber zu präsentieren und ihre Unternehmenskultur zuzeigen. Dazu können beispielsweise Einblicke in den Arbeitsalltag,Mitarbeiter-Interviews oder Behind-the-Scenes-Content genutzt werden. Es istwichtig, dabei authentisch zu bleiben und eine positive Atmosphäre zu schaffen,um potenzielle Bewerber zu motivieren, Teil des Unternehmens zu werden.3. Visuelle und authentische Inhalte für KundenInstagram ist vor allem eine visuelle Plattform, auf der Bilder und Videos imFokus stehen. Industrieunternehmen können hier visuell ansprechende Inhaltenutzen, um ihre Produkte, Dienstleistungen oder ihr Unternehmen zu präsentieren.Dabei sollte auf eine hohe Qualität und Ästhetik geachtet werden. Es ist jedochebenso wichtig, authentisch zu bleiben und die Zielgruppe mit Storytellinganzusprechen.4. Remarketing-Maßnahmen für KundenbindungRemarketing-Maßnahmen sind eine effektive Methode, um Kunden, die bereitsInteresse gezeigt haben, erneut anzusprechen und zu binden. Durch gezielteAnzeigen und personalisierte Nachrichten können Kunden auf Instagramzurückgewonnen werden. Auch hierbei ist es wichtig, eine klare Strategie zuhaben und die Zielgruppe genau zu kennen, um erfolgreich zu sein.5. Ein einfacher Bewerbungsprozess und eine klare KundenreiseNeben der Präsentation des Unternehmens auf Instagram sollten auch derBewerbungsprozess und die Kundenreise einfach und unkompliziert gestaltetwerden. Hierbei können digitale Tools wie Landing Pages oder Chatbots helfen, umKunden und Bewerbern ein einfaches und angenehmes Erlebnis zu bieten. Eine guteNutzererfahrung kann dazu beitragen, das Interesse an einem Unternehmen zusteigern und Kunden und Bewerber langfristig zu binden.FazitInstagram bietet Industrieunternehmen eine hervorragende Möglichkeit, ihrUnternehmen als modernen und attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren undpotenzielle Kunden zu erreichen. Durch gezielte Werbung und einezielgruppenorientierte Ansprache können Unternehmen auf Instagram erfolgreichsein. Es ist jedoch wichtig, eine klare Strategie zu haben und die Zielgruppegenau zu kennen. Eine authentische Darstellung des Unternehmens und visuellansprechende Inhalte sind dabei entscheidende Faktoren. Zudem können eineattraktiv gestaltete Kundenreise und einfache Bewerbungsprozess dazu beitragen,Kunden und Bewerber langfristig zu binden.Über Robert Kirs:Robert Kirs ist Gründer und Geschäftsführer der Social Media Schwaben GmbH,einer Social-Media-Agentur und Unternehmensberatung für B2B-Unternehmen aus demMittelstand. Er setzt auf die Kombination aus einer ingenieurmäßigenVorgehensweise und dem Einsatz von Onlinemarketing, was zu erstklassigenErgebnissen führt. Weitere Informationen unter:https://www.socialmedia-schwaben.de/Pressekontakt:Social Media Schwaben GmbHhttps://www.socialmedia-schwaben.de/Vertreten durch: Robert Kirs, Anes CavkaE-Mail: mailto:info@socialmedia-schwaben.dePressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/159529/5510692OTS: Social Media Schwaben GmbH