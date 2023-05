Lernen Sie "Vention" kennen Führender Anbieter für individuelle Softwareentwicklung kündigt globales Rebranding an

New York (ots/PRNewswire) - Der Branchenexperte positioniert seine Marke neu, um

auch weiterhin Taktgeber für zukunftssichere Unternehmens- und

Startup-Innovationen zu sein.



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3866705-2&h=867262388&u=https%3A%2F%2Fventio

nteams.com%2Fde&a=Vention , ein globales, brachenführendes Unternehmen für

individuelle Softwareentwicklung, präsentiert heute den Höhepunkt seiner

umfassenden Rebranding-Initiative in Zusammenarbeit mit https://c212.net/c/link/

?t=0&l=de&o=3866705-2&h=482632031&u=https%3A%2F%2Fwww.pentagram.com%2F&a=Pentagr

am , der weltweit größten unabhängigen Designagentur. Nach mehr als 20 Jahren

Geschäftstätigkeit modernisiert sich das Unternehmen mit dem Rebranding, um im

Zuge eines rasanten Wachstums und einer weitreichenden Expansion den

geschäftlichen und technologischen Ansprüchen seiner Partner und Kunden auch

zukünftig gerecht werden zu können.