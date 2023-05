IFI Techsolutions wird als Microsoft Azure Expert Managed Service Provider anerkannt

Die Auszeichnung „Microsoft Azure Expert MSP" wird an die fähigsten und zuverlässigsten Azure Managed Service Provider verliehen. Ein Azure Expert MSP konzentriert sich auf die Geschäftsergebnisse der Lösungen und Anwendungen seiner Kunden. Um dies zu erreichen, unterzog sich IFI Techsolutions einem gründlichen Auditprozess, bei dem das technische Wissen, die Servicequalität, die Kundenzufriedenheit und die Unternehmensleistung bewertet wurden.

MUMBAI, Indien, 16. Mai 2023 /PRNewswire/ -- IFI Techsolutions, ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation, gab heute bekannt, dass es von Microsoft als Azure Expert Managed Service Provider (AEMSP) anerkannt wurde. Diese Auszeichnung von Microsoft ist die letzte in einer langen Liste von Anerkennungen – „Finalist für Microsoft Partnerdes Jahres 2020", „Microsoft Cloud Champions 11", „IAMCP P2P Award for Trusted Advisor 2023" und mehrere Azure Advanced Specializations.

Ankur Garg, Gründer von IFI Techsolutions, sagte: „Die Erlangung des Microsoft AEMSP ist ein strategischer Gewinn für uns, der die Grundlage für unsere globalen Expansionspläne in den nächsten drei Jahren bilden wird."

Puneet Bajaj, Chief Technology Officer, IFI Techsolutions, sagte: „Als Microsoft AEMSP haben wir skalierbare und sichere Lösungen mit den besten ITSM-Prozessen und -Tools entwickelt, um unsere Kunden zu bedienen. Kunden auf der ganzen Welt können sicher sein, dass sie mit einem erstklassigen Microsoft-Partner mit bewährten Fähigkeiten zusammenarbeiten."

Julie Sanford, VP of Partner GTM, Programs and Experiences bei Microsoft, fügte hinzu: „Da die Kunden immer schneller auf die öffentliche Cloud umsteigen, brauchen sie Partner mit einem hohen Maß an Cloud-Know-how und Erfahrung, um sie zu begleiten. Als globaler Microsoft-Partner bestätigt IFI Techsolutions mit dem Microsoft Azure Expert MSP-Programm weiterhin seine herausragenden Leistungen bei der Kundenbetreuung und seine technische Kompetenz. Microsoft freut sich darauf, weiterhin mit IFI Techsolutions zusammenzuarbeiten, um mit unseren gemeinsamen Kunden digitale Transformationsergebnisse zu liefern.

Da immer mehr Unternehmen in die Cloud wechseln, möchten wir, dass sie sich darauf verlassen können, dass sie mit dem richtigen Partner zusammenarbeiten, und das Azure Expert MSP-Programm bietet ihnen die fähigsten und qualifiziertesten MSPs. IFI Techsolutions hat stark in seine Fähigkeiten und sein Wissen rund um Microsoft Azure investiert und hat sich den Expertenstatus redlich verdient."

Informationen zu IFI Techsolutions:

IFI Techsolutions (www.ifi.tech), ein führender Anbieter von Cloud-Lösungen und Managed Services, der von ehemaligen Führungskräften von Microsoft gegründet wurde, hat in den letzten 8 Jahren mehr als 500 Projekte durchgeführt, mehr als 5.300 Server für über 350 Kunden migriert und ist in den USA, Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Singapur und Australien vertreten.

