Zahlreiche Entlassungen nach Auftragstief erwartet - Experte verrät, warum sich Bauunternehmen gerade jetzt um motivierte Arbeitskräfte bemühen sollten (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Enorme Baupreise und steigende Finanzierungskosten: Da

die Baubranche einen deutlichen Auftragsrückgang verzeichnet, fürchtet die

Gewerkschaft IG BAU nun weitreichende Entlassungswellen. "Wer die eigenen

Mitarbeiter überhastet vom Hof jagt, kann nicht erwarten, dass sie im

Bedarfsfall zurückkehren", sagt Marvin Ronn dazu. Vielmehr müsse man auch jetzt

dafür sorgen, dass all die Fachkräfte der Branche dauerhaft erhalten bleiben.



"Schließlich sind viele Betriebe weiterhin äußerst schmal besetzt - und somit

trotz Auftragsflaute oftmals überlastet", so der Personalberater weiter. In

seiner Zusammenarbeit mit den Baufirmen konnte er bereits häufig beobachten, wie

sie als Reaktion auf vorübergehende Abwärtstrends Stellen abbauten - und

folgerichtig nur einen Bruchteil ihres Wachstumspotenzials nutzen konnten, als

sich die Auftragslage wieder besserte.