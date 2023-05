Berlin (ots) - So mancher Städter träumt von einem Häuschen auf dem Land. Nicht

in einem der Speckgürtel rund um die City, sondern in einem kleinen Dorf

außerhalb im Grünen. Die Vor- und Nachteile eines solchen Umzugs müssen gut

überlegt werden. Geringere Immobilienpreise und niedrigere Lebenshaltungskosten

alleine sollten nicht ausschlaggebend sein.



Die Menschen in Deutschland haben die Lebensqualität des ländlichen Raums für

sich entdeckt - und die Corona-Pandemie hat diesen Trend weiter verstärkt. Immer

mehr wollen gerne auf dem Land wohnen. Der aktuelle Gedanke aus Städteplanung

und Politik, dass wir alle bescheidener und auf weniger Fläche leben sollten,

passt nicht zu diesen Wohnträumen. Das Statistische Bundesamt bestätigt, dass

die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf zwischen 2011 und 2021 sogar um 3,5

Prozent zugenommen hat - auf heute 47,7 Quadratmeter - und auch weniger Personen

in einer Wohnung leben. Gesucht und gewünscht sind nicht nur Grundstücke für

einen Neubau, sondern durchaus auch gebrauchte Häuser. Bei der in der Regel

nötigen Sanierung wird dann gerne selber mit Hand angelegt. So kann nachhaltiges

und klimafreundliches Wohnen auch auf dem Land in die Realität umgesetzt werden.





Wo man sich Bauen noch leisten kannWer sich eine eigene Immobilie wünscht, sucht oft ein freistehendes Haus, stelltauch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in einer Studie zurWohneigentumsbildung und zum Wohnflächenverbrauch Ende 2022 fest. Am besten mitGarten und ausreichend Platz zum Wohnen und Arbeiten, für die Kinder oder fürsHobby. Verwirklichen und bezahlen können das in der Stadt nur noch dieWenigsten. In vielen peripher gelegenen ländlichen Räumen sieht es oft besseraus. Falls man ein Grundstück findet. Denn auch in kleineren Gemeinden wird langnicht mehr so viel neues Bauland ausgewiesen wie es noch vor einigen Jahren derFall war. Gut beraten sind alle, die auch hier nach einer Immobilie im Bestandsuchen. Denn diese gibt es - und es werden mehr. Allerdings müssen diese Häuserfast immer saniert und energetisch auf Vordermann gebracht werden.Die Renaissance des LandlebensGünstigere Immobilienpreise, niedrigere Wohnkosten sowie mehr sozialeVerbundenheit sind vor allem für junge Familien die Hauptgründe, das Dorflebender Stadt vorzuziehen. Raus aus der Anonymität, rein ins Jeder-kennt-jeden. DieKinder können draußen spielen, ohne dass man Angst haben muss. Die Nachbarn sindgerne zu einem Plausch bereit, im Garten werden Tomaten oder Äpfel geerntet, esist ruhiger und übersichtlicher.Infrastruktur und Internet: Ohne Anbindung geht nichtsFür ein Leben auf dem Land muss man sich bewusst entscheiden und auch die darausresultierende Kehrseite in Kauf nehmen. Vor allem die Wege werden oft weiter,ganz gleich ob zum Einkaufen, in die Schule, zum Arzt oder am Wochenende insKino. Ein Bus fährt vielleicht nur wenige Male am Tag. Das bedeutet, ohnemindestens ein Auto geht wenig, schon gar nicht spontan. Wer pendeln muss,braucht Zeit und Nerven. Ist Homeoffice möglich, benötigt es eine guteInternetanbindung, die in ländlichen Gegenden nach wie vor nichtselbstverständlich ist. Im Idealfall spielt es für Menschen mit einerklassischen Bürotätigkeit bei einer guten digitalen Infrastruktur aber keineRolle, wo man lebt und mobil arbeitet.Günstige Häuser im Bestand finden: Jung kauft AltBauland ist rar - auch auf dem Land. Wer nicht zwingend neu bauen muss, findetvielleicht innerorts sein Traumhaus, anstatt auf der grünen Wiese. Das Potenzialist da. "Jung kauft Alt" heißt die Initiative, die bundesweit seit einigenJahren in kleineren Ortschaften Schule macht. Leerstehende Häuser in denOrtskernen sind oft eine attraktive Alternative. Solche Häuser mit Charme undGeschichte sind nachhaltiger und liegen in einer gewachsenen Infrastruktur. EineUnterstützung vor Ort ist meist garantiert, da in vielen ländlichen Gemeindenein großes Interesse daran besteht, die Dorfmitte lebendig zu halten. Vor allemjunge Familien werden gerne zusätzlich finanziell unterstützt. Ob es auch in derWunschgemeinde ein solches Programm gibt, lässt sich am besten direkt bei derOrtsverwaltung erfragen.