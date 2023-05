Pan American Energy Corp. gibt die Ernennung von Nicky Grant in das Board of Directors bekannt und gewährt Optionen und RSUs

16. Mai 2023 - Calgary AB / IRW-Press / - Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FRA: SS6) (das „Unternehmen“ oder „Pan American“) hat mit Frau Nicky Grant ein neues Mitglied in seinem Board of Directors willkommen geheißen, das mehr als 18 Jahre Erfahrung im Bereich Investmentbanking mitbringt. Nicky begann ihre Karriere im US Institutional Desk bei Goldman Sachs, bevor sie in die Special Execution Group im Bereich Corporate Finance wechselte, wo sie sich auf Fremdkapitalmärkte spezialisierte. Anschließend war sie bei UBS im Transaction Management Team tätig und konzentrierte sich auf globale Kapitalmärkte mit besonderem Schwerpunkt auf Schwellenländer. Danach kehrte sie als Vice President zu Goldman Sachs zurück und wurde Mitglied des Teams Equity Capital Markets, wo sie britische Unternehmen betreute.

Im September 2022 wurde Nicky Head of Corporate Advisory bei Ocean Wall Limited, einem marktführenden Investmenthaus, das auf alle Aspekte alternativer Nischeninvestitionen und -beratung spezialisiert ist. Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Dezember 2022 angekündigt, ist Ocean Wall für Pan American derzeit als Berater tätig und erbringt Dienste in der globalen Kapitaleinführung sowie in der allgemeinen Unternehmens-, Geschäfts- und Strategieberatung. Frau Grant ist außerdem als britische/europäische IR- und Unternehmensberaterin für an der TSX-V und CSE notierte Unternehmen im Bereich kritischer Mineralien sowie als alleinige britische/europäische Beraterin für ein an der NYSE notiertes Medizinunternehmen tätig.

Jason Latkowcer, Chief Executive Officer, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, Frau Nicky Grant im Board of Directors von Pan American begrüßen zu dürfen. Mit ihrer umfassenden Erfahrung im Investmentbanking, insbesondere im Bereich der Kapitalmärkte, und ihrem Fachwissen über den Lithiumsektor ist sie eine unschätzbare Bereicherung für unser Team. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Lithium und unseres Bestrebens, in diesem Bereich eine führende Position einzunehmen, sind wir überzeugt, dass Nickys Einblicke und Führung uns dabei helfen werden, unsere Ziele zu erreichen. Wir sind uns sicher, dass ihre Beiträge im Board unsere Fähigkeit verbessern werden, Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr.“