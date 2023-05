Für die meisten Abschnitte, deren Erzgehalte die Schwellenwerte nicht mehr als einmal erreichten, wurde eine Reihe von Ergebnissen eingeholt und ausgewertet. Eine Ausnahme bildete das Bohrloch MN22-03, in dem einige Abschnitte die Grenzwerte der Laboranalyse mehrfach erreicht haben. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung werden die Ergebnisse dieses Bohrlochs gerade analysiert und zusammengestellt, um in den kommenden Tagen veröffentlicht zu werden. Das Unternehmen hat außerdem einen ersten Berichtsentwurf zur luftgestützten geophysikalischen Messung erhalten, der wichtige Informationen enthält, die für zukünftige Explorationskampagnen auf dem Projektgelände von zentraler Bedeutung sein werden. Ein vollständiger Bericht sollte den Geologen des Unternehmens bis zum 3. Quartal zur Verfügung stehen; eine Zusammenfassung der entsprechenden Ergebnisse wird dann zeitnah veröffentlicht.

Im Frühjahr 2023 wurde ein zusätzliches Programm mit sechs Bohrlöchern über 1.424 Meter absolviert. Beide Programme umfassen ein Bohrvolumen von 3.229 Metern.

Bohrergebnisse Herbst 2022

In den Bohrlöchern MN22-01 bis MN22-05 wurden die westlichen Ausläufer der Zone Bob erkundet. In den Bohrlöchern MN22-002, 003 und 004 stieß man auf sichtbare halbmassive bis massive Zonen einer Sulfidmineralisierung, die in eine breitere Zone mit Erzversprengungen eingebettet ist und die Zone Bob um zusätzliche 20 Meter nach Westen erweitert.

In Bohrloch MN22-04 stieß man in einem ein Meter breiten Abschnitt auf 2,51 % Nickel, 1,635 % Kupfer, 0,064 % Kobalt, 2,34 g/t Platin und 2,77 g/t Palladium; der Abschnitt befindet sich innerhalb einer sechs Meter langen Zone mit Durchschnittswerten von 0,49 % Nickel, 0,02 % Kobalt, 0,05 % Chrom, 0,03 % Kupfer, 0,41 g/t Platin, 0,50 g/t Palladium und 5,9 % Magnesium. Die Bohrung ist ein 'Ableger' von Loch MN22-03 und beginnt in einer Tiefe von sechs Metern.

In Loch MN22-02 wurde eine 22 Meter breite Zone mit 0,16 % Nickel, 0,01 % Kobalt, 0,16 % Chrom, 0,04 g/t Platin, 0,13 g/t Palladium und 15,2 % Magnesium durchschnitten, innerhalb der sich auch ein ein Meter breiter Teilabschnitt mit 0,65 % Nickel, 0,185 % Kupfer, 0,048 % Kobalt, 0,4 g/t Platin und 1,58 g/t Palladium befindet. Dieser Abschnitt ist in einer 23 Meter breiten Beprobungszone enthalten. Die Bohrung ist ein 'Ableger' von Loch MN22-01 und beginnt in einer Tiefe von 17 Metern. Das Bohrloch MN22-01 hat offenbar das Liegende der Zone durchörtert und einen neun Meter breiten Abschnitt mit 0,16 % Nickel, 0,01 % Kobalt, 0,16 % Chrom, 0,03 g/t Platin, 0,05 g/t Palladium und 16,2 % Magnesium freigelegt.