Sterbefallzahlen im April 2023 mit +1 % im Bereich des mittleren Wertes der Vorjahre

WIESBADEN (ots) - Im April 2023 sind in Deutschland nach einer Hochrechnung des

Statistischen Bundesamtes (Destatis) 83 503 Menschen gestorben. Diese Zahl liegt

im Bereich des mittleren Wertes (Median) der Jahre 2019 bis 2022 für diesen

Monat (+ 1 %). Im März, als zeitgleich eine hohe Zahl an Atemwegserkrankungen zu

beobachten war, lagen die Sterbefallzahlen noch 8 % über dem Vergleichswert.

Laut Influenza-Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) waren die Kriterien

für eine Grippewelle bis Anfang April erfüllt. Bei der Betrachtung von einzelnen

Kalenderwochen gingen zeitgleich mit dem Ende dieser Welle auch die

Sterbefallzahlen in den jeweiligen Bereich des Vergleichswertes aus den

Vorjahren zurück.



Sterbefallzahlen im April in ganz Europa weitgehend unauffällig