Hessischer Ministerpräsident Boris Rhein eröffnet Produktionsgebäude von Engelhard / Weltmarktführer investiert in Standort Deutschland (FOTO)

Niederdorfelden/Frankfurt (ots) - Mit einem symbolischen Festakt eröffnete der

hessische Ministerpräsident Boris Rhein heute das neue Produktionsgebäude des

traditionsreichen Pharmaunternehmens Engelhard. Auf rund 8.000 Quadratmetern

werden hier mit Hilfe hochmoderner Anlagen und unter Einsatz innovativer

Verfahren unter anderem die bekannten Marken Prospan®, isla® und Tyrosur®

hergestellt und konfektioniert. Der Neubau ist aus Sicht des Weltmarktführers

die strategische Antwort auf die immens gestiegene Nachfrage nach den Produkten

des Familienunternehmens - sowohl im In-, als auch Ausland. Zudem ist es ein

klares Bekenntnis zum Produktionsstandort Deutschland, wie die Geschäftsführer

Oliver Engelhard und Richard Engelhard vor den rund 200 geladenen Gästen aus

Politik, Wirtschaft und Wissenschaft deutlich machten.



Mit der offiziellen Eröffnung des neuen Produktionsgebäudes schließt sich der

Kreis um das größte Bauprojekt in der Firmengeschichte von Engelhard. Damit habe

man, so Geschäftsführer Oliver Engelhard, das notwendige Fundament für die

zukunftsweisende Weiterentwicklung des Unternehmens gelegt: "So leisten wir mit

dem Ausbau unserer Produktionskapazitäten einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung

unserer Vision einer nach-haltigen Sicherstellung der Patientenversorgung", so

der CEO des OTC-Unternehmens.