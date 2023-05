Wuppertal (ots) - Unternehmen erkennen zunehmend, dass sie sowohl für das

Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter verantwortlich sind, als auch für die

langfristige Zukunft des Planeten. Der Vorteil: Beides steigert die

Zufriedenheit und Produktivität der Mitarbeiter und sorgt dafür, dass sie als

attraktivere Arbeitgeber wahrgenommen werden und so qualifiziertes Personal

gewinnen und halten können.



"Arbeitsschutz ist nicht nur ein moralisches Gebot, sondern auch ein

entscheidender Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens", sagt

der Sicherheitsingenieur Stefan Ganzke. Durch die Integration von Arbeitsschutz

in ihre Nachhaltigkeitsstrategie werden Unternehmen nicht nur ihrer sozialen

Verantwortung gerecht, sondern können auch erhebliche Kosteneinsparungen und

Wettbewerbsvorteile erzielen.





Wie der Arbeitsschutz in die Nachhaltigkeitsstrategie integriert wird und warumsich das für Unternehmen lohnt, verrät Stefan Ganzke in diesem Artikel.Warum Arbeitsschutz in die Nachhaltigkeitsstrategie integriert werden sollteIn der heutigen Zeit erkennen Unternehmen zunehmend die Bedeutung vonNachhaltigkeit für ihre langfristige Zukunft und den Erfolg ihresGeschäftsmodells. Dabei bezieht sich Nachhaltigkeit nicht nur auf denverantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen, sondern auch auf dasWohlbefinden der Mitarbeiter.Unternehmen, die Arbeitsschutz als integralen Bestandteil ihrerNachhaltigkeitsstrategie betrachten, können jedoch nicht nur zur Gesundheit undSicherheit ihrer Mitarbeiter beitragen, sondern auch viele weitere Vorteileerzielen:1. Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und ProduktivitätEin besonderer Vorteil ist die Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit undProduktivität. Denn ein sicherer Arbeitsplatz ist ein Grundbedürfnis und auchein Grundrecht für jeden Arbeitnehmer. Wenn Unternehmen in den Arbeitsschutzinvestieren und sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter unter sicheren und gesundenBedingungen arbeiten, steigt die Zufriedenheit am Arbeitsplatz.Mitarbeiter fühlen sich dann wertgeschätzt und geschützt, was sich positiv aufihre Motivation und Produktivität auswirkt. Schließlich sind glücklicheMitarbeiter engagierte Mitarbeiter, die ihr Bestes geben, um zum Erfolg desUnternehmens beizutragen.2. Verbesserung der Attraktivität als ArbeitgeberDie heutige Arbeitswelt ist geprägt von einem starken Wettbewerb umqualifizierte Fachkräfte. Unternehmen, die den Arbeitsschutz in ihreNachhaltigkeitsstrategie integrieren, positionieren sich auch als attraktiveArbeitgeber. Denn damit signalisieren sie potenziellen Bewerbern, dass sie das